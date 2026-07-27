Uma motocicleta roubada foi apreendida por equipes do Recom - Divulgação/PMERJ

Uma motocicleta roubada foi apreendida por equipes do RecomDivulgação/PMERJ

Publicado 27/07/2026 07:44

Rio - O Complexo de Israel, na Zona Norte, seguiu com policiamento reforçado nesta segunda-feira (27) após um intenso tiroteio registrado nas comunidades Cidade Alta e Cinco Bocas , na tarde de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, toda a região de Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral conta com reforço de unidades especiais.





No fim da manhã, moradores registraram um novo tiroteio. Ainda de acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) abordaram, no domingo (26), um motociclista que estava sem capacete e teria freado bruscamente na Estrada do Quitungo, em Brás de Pina. Após consulta ao sistema, os policiais constataram que o veículo era roubado. O condutor, um adolescente de 16 anos, foi apreendido e encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina).



No mesmo dia, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) informaram que houve diversos disparos na Avenida Brasil, próximo à Rua Porto Velho, na Cidade Alta. As equipes permanecem no local com policiamento ostensivo. Não há informações sobre feridos.



Além disso, segundo o comando do 41º BPM (Irajá), após uma denúncia de que criminosos estariam se deslocando para uma tentativa de invasão a Cidade Alta, promovida por integrantes do Comando Vermelho, área do 16º BPM (Olaria), o patrulhamento foi intensificado. Os agentes permaneceram em estado de alerta, realizando buscas e monitorando a região para prevenir novos confrontos e preservar a ordem pública. LEIA MAIS: PM reforça policiamento no entorno do Complexo de Israel No fim da manhã, moradores registraram um novo tiroteio. Ainda de acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) abordaram, no domingo (26), um motociclista que estava sem capacete e teria freado bruscamente na Estrada do Quitungo, em Brás de Pina. Após consulta ao sistema, os policiais constataram que o veículo era roubado. O condutor, um adolescente de 16 anos, foi apreendido e encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina).No mesmo dia, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) informaram que houve diversos disparos na Avenida Brasil, próximo à Rua Porto Velho, na Cidade Alta. As equipes permanecem no local com policiamento ostensivo. Não há informações sobre feridos.Além disso, segundo o comando do 41º BPM (Irajá), após uma denúncia de que criminosos estariam se deslocando para uma tentativa de invasão a Cidade Alta, promovida por integrantes do Comando Vermelho, área do 16º BPM (Olaria), o patrulhamento foi intensificado. Os agentes permaneceram em estado de alerta, realizando buscas e monitorando a região para prevenir novos confrontos e preservar a ordem pública.

Rotina de violência

Comunidades do entorno do Complexo de Israel vivem uma intensa rotina de violência há meses devido à disputa de território entre criminosos rivais. A região é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP) e chefiada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.

Segundo moradores, os bairros em volta seguem uma rotina de medo, com "toques de recolher", ameaças e confrontos constantes.

Conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana, Peixão costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer a religião, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção. Além disso, denúncias apontam que igrejas católicas também sofrem com a influência do traficante.

A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se auto-intitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. O próprio nome, Complexo de Israel, seria uma referência à terra prometida. O traficante é um dos criminosos mais procurados do Brasil e também é investigado por terrorismo.