Rio - Um incêndio atingiu um edifício às margens da Avenida Brasil, na altura de Irajá, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (27). De acordo com os Bombeiros, duas idosas tiveram uma crise nervosa e precisaram de cuidados. Após atendimento, elas foram liberadas ainda no local do incêndio.
Os militares do quartel de Irajá foram acionados por volta de 6h35 e deixaram o local cerca de 1h45 depois, com o rescaldo já finalizado. Apesar do susto com a grande quantidade de fumaça que saia do prédio, não houve impactos no trânsito da Avenida Brasil.
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