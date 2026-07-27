Bombeiros foram acionados por volta das 6h35Reprodução / TV Globo

Mais artigos de Fred Vidal
Fred Vidal
Rio - Um incêndio atingiu um edifício às margens da Avenida Brasil, na altura de Irajá, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (27). De acordo com os Bombeiros, duas idosas tiveram uma crise nervosa e precisaram de cuidados. Após atendimento, elas foram liberadas ainda no local do incêndio.
LEIA MAIS! Vídeo: Incêndio atinge loja na Ilha do Governador

Os militares do quartel de Irajá foram acionados por volta de 6h35 e deixaram o local cerca de 1h45 depois, com o rescaldo já finalizado. Apesar do susto com a grande quantidade de fumaça que saia do prédio, não houve impactos no trânsito da Avenida Brasil.