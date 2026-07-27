Segundo o governo estadual, o objetivo é reforçar o controle e a fiscalização sobre armamentos pertencentes às polícias Civil e Militar. A iniciativa também pretende manter os cadastros atualizados e facilitar o acesso de órgãos de controle, como o Ministério Público, às informações sobre essas armas.
O decreto estabelece que as corporações terão prazo de 30 dias para encaminhar ao governador um relatório detalhando a quantidade de armas recadastradas e recolhidas, além de apontar eventuais irregularidades encontradas e as medidas adotadas.
O documento também deverá apresentar uma proposta para a realização periódica do recadastramento.
De acordo com o governo, a medida busca ampliar a transparência e garantir maior rastreabilidade das armas de uso restrito vinculadas às forças de segurança do estado.
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