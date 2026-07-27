Material apreendido durante a ação inclui arma, drogas, rádio transmissorDivulgação PMRJ
Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM (Venda da Cruz) se deslocaram ao local após informações do setor de inteligência sobre a presença de criminosos armados circulando pela comunidade. Durante a ronda, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram à agressão.
Após o confronto, Lucas da Costa dos Santos e Ruan Matias Pereira de Oliveira acabaram feridos. De acordo com a corporação, Lucas possui anotações criminais por receptação e associação para o tráfico, enquanto Ruan tem registros por porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico.
Os suspeitos foram socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). Após atendimento médico, ambos permaneceram presos em flagrante e custodiados. Ruan segue internado na enfermaria da unidade, enquanto Lucas permanece no Centro de Terapia Intensiva (CTI) após passar por cirurgia.
Durante a ação, um oficial de operações, caiu em um terreno irregular e sofreu um deslocamento no ombro. Ele foi encaminhado para atendimento médico, recebeu medicação e passa bem.
Na ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola Glock G22 calibre .40, um carregador, cinco munições intactas, um rádio transmissor, 48 papelotes de cocaína, 240 trouxinhas de maconha, 40 papelotes de crack, seis papelotes de ecstasy e uma motocicleta com registro de roubo.
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