Vítima ficou entre os galhos e sofreu apenas um aranhãoReprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem escapa por pouco de ser atingido por uma árvore de grande porte na Rua Soares da Costa, na Praça Saens Peña, na Tijuca, na Zona Norte, durante a ventania que atingiu a cidade na tarde de quarta-feira (29). Ele ficou entre os galhos e saiu andando com a ajuda de outros pedestres.
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No vídeo, o homem aparece na calçada esperando para atravessar a rua, no momento em que a árvore despencou. Em meio ao susto, lojistas e funcionários correram para prestar socorro.
Veja vídeo:

Ao DIA, uma prima do rapaz que trabalha do lado onde ocorreu o incidente, revelou que ele sofreu apenas um arranhão. "Estamos ainda em choque. Que loucura tudo isso! Só temos a agradecer muito a Deus por não ter acontecido nada com ele", contou.

Na manhã desta quinta (30), uma equipe do DIA esteve no local e constatou os estragos. A força do vento foi tão grande que a árvore arrancou um pedaço do chão ao cair.

A região da Tijuca teve ainda quedas em diversos outros pontos, como na Rua Pinto de Figueiredo, esquina com a Rua Antônio Basílio, e na Rua Conde de Bonfim, perto da entrada da estação de metrô.
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Ventania derrubou árvore na Rua Soares da Costa, na Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Ventania derrubou árvore na Rua Soares da Costa, na Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Árvore caiu na Rua Soares da Costa, na Tijuca, por causa da ventania - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Árvore caiu na Rua Soares da Costa, na Tijuca, por causa da ventania - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia


No início da manhã, a cidade ainda contava com mais de 90 árvores caídas em vias do município. Desse número, 33 atingiram a fiação da rua. A Zona Norte se mantém como a região mais afetada, com cerca de 40 ocorrências em aberto. Ao todo, segundo o prefeito Eduardo Cavaliere, foram cerca de 220 quedas de árvores no município devido a ventania.

O município segue em estágio 2 desde às 16h50 de quarta-feira (29). A previsão é de ventos predominantemente moderados no fim do dia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até a manhã desta quinta (30), a corporação atendeu 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.