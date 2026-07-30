Vítima ficou entre os galhos e sofreu apenas um aranhãoReprodução/Rede Social
Pedestre escapa por pouco de ser atingido por árvore na Tijuca, na Zona Norte do Rio, em meio a ventania desta quarta-feira (29)— Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2026
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Ao DIA, uma prima do rapaz que trabalha do lado onde ocorreu o incidente, revelou que ele sofreu apenas um arranhão. "Estamos ainda em choque. Que loucura tudo isso! Só temos a agradecer muito a Deus por não ter acontecido nada com ele", contou.
Na manhã desta quinta (30), uma equipe do DIA esteve no local e constatou os estragos. A força do vento foi tão grande que a árvore arrancou um pedaço do chão ao cair.
A região da Tijuca teve ainda quedas em diversos outros pontos, como na Rua Pinto de Figueiredo, esquina com a Rua Antônio Basílio, e na Rua Conde de Bonfim, perto da entrada da estação de metrô.
No início da manhã, a cidade ainda contava com mais de 90 árvores caídas em vias do município. Desse número, 33 atingiram a fiação da rua. A Zona Norte se mantém como a região mais afetada, com cerca de 40 ocorrências em aberto. Ao todo, segundo o prefeito Eduardo Cavaliere, foram cerca de 220 quedas de árvores no município devido a ventania.
O município segue em estágio 2 desde às 16h50 de quarta-feira (29). A previsão é de ventos predominantemente moderados no fim do dia.
Segundo o Corpo de Bombeiros, até a manhã desta quinta (30), a corporação atendeu 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.
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