Vítima ficou entre os galhos e sofreu apenas um aranhão - Reprodução/Rede Social

Vítima ficou entre os galhos e sofreu apenas um aranhãoReprodução/Rede Social

Publicado 30/07/2026 13:09

Rio - Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem escapa por pouco de ser atingido por uma árvore de grande porte na Rua Soares da Costa, na Praça Saens Peña, na Tijuca, na Zona Norte, durante a ventania que atingiu a cidade na tarde de quarta-feira (29). Ele ficou entre os galhos e saiu andando com a ajuda de outros pedestres.

No vídeo, o homem aparece na calçada esperando para atravessar a rua, no momento em que a árvore despencou. Em meio ao susto, lojistas e funcionários correram para prestar socorro.

Veja vídeo:

Pedestre escapa por pouco de ser atingido por árvore na Tijuca, na Zona Norte do Rio, em meio a ventania desta quarta-feira (29)



Créditos: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/0baFtjIQiI — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2026

Ao DIA, uma prima do rapaz que trabalha do lado onde ocorreu o incidente, revelou que ele sofreu apenas um arranhão. "Estamos ainda em choque. Que loucura tudo isso! Só temos a agradecer muito a Deus por não ter acontecido nada com ele", contou.



Na manhã desta quinta (30), uma equipe do DIA esteve no local e constatou os estragos. A força do vento foi tão grande que a árvore arrancou um pedaço do chão ao cair.



A região da Tijuca teve ainda quedas em diversos outros pontos, como na Rua Pinto de Figueiredo, esquina com a Rua Antônio Basílio, e na Rua Conde de Bonfim, perto da entrada da estação de metrô. Ao, uma prima do rapaz que trabalha do lado onde ocorreu o incidente, revelou que ele sofreu apenas um arranhão. "Estamos ainda em choque. Que loucura tudo isso! Só temos a agradecer muito a Deus por não ter acontecido nada com ele", contou.Na manhã desta quinta (30), uma equipe doesteve no local e constatou os estragos. A força do vento foi tão grande que a árvore arrancou um pedaço do chão ao cair.A região da Tijuca teve ainda quedas em diversos outros pontos, como na Rua Pinto de Figueiredo, esquina com a Rua Antônio Basílio, e na Rua Conde de Bonfim, perto da entrada da estação de metrô.