Fernando Nunes foi levado para o Hospital Geral de Bonsucesso - Reprodução / Redes Sociais

Fernando Nunes foi levado para o Hospital Geral de BonsucessoReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/07/2026 12:28

Segundo a corporação, uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) encontrou Fernando Nunes desesperado e ensanguentado, pedindo ajuda. A vítima contou que uma telha se desprendeu do telhado de um prédio e o atingiu, provocando uma ferida intensa no braço.

Agentes iniciaram o atendimento pré-hospitalar, realizando procedimentos para controlar a hemorragia. Um dos policiais fez um torniquete para interromper o fluxo sanguíneo e, depois, cobriu o corte.



Após os primeiros socorros, o homem foi levado para o Hospital Geral de Bonsucesso, na Zona Norte. De acordo com a corporação, a vítima se encontrava bem, consciente e fora de perigo.

Ventania

Com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, a chegada de uma frente fria provocou uma série de transtornos na capital e em municípios da Região Metropolitana. A ventania causou interrupções no fornecimento de energia elétrica e afetou a circulação de trens e do metrô.

O Corpo de Bombeiros informou que, até às 7h desta quinta-feira (30), foi acionado para 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos e cinco desabamentos.

O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h desta quarta-feira (29), com 62 atendimentos simultâneos.

A capital está em Estágio 2 desde às 16h50 de quarta. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Em Paraty, na Costa Verde Fluminense, um corpo foi encontrado na na Praia de Tarituba. Nesta quarta, um pescador havia desaparecido no mar. O Instituto Médico Legal (IML) fará a identificação da vítima.

Operação

Na manhã desta quarta, antes da ventania ati9ngir a cidade, as polícias Civil e Militar fizeram uma operação contra integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que atuam na Vila Aliança, em Senador Camará e no Jabour. A ação terminou com 14 presos. As equipes apreenderam quatro fuzis, uma pistola, drogas e dois veículos.

Entre os presos está Jadilson Elias de Santana, conhecido como Jada e Baleado. Ele é apontado como um dos chefes do tráfico da Vila Aliança. O homem era considerado foragido da Justiça desde março de 2024, quando deixou o sistema prisional e não retornou, sem apresentar justificativa. Jada cumpria pena em regime semiaberto. Jadilson já foi condenado a 41 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e homicídio.

Durante a ação, a Polícia Civil também identificou conexões entre traficantes do TCP com criminosos da Bahia. Um dos detidos é Humberto da Silva Santos Filho, o Humbertinho ou Betinho, apontado pelas autoridades baianas como liderança do tráfico e integrante do "Baralho do Crime", um catálogo da Secretaria da Segurança Pública com foragidos mais perigosos do estado. Ele é o "Sete de Copas".

Os agentes ainda encontraram áreas de lazer usadas pela facção, um comércio de combustíveis roubados, uma central clandestina de internet e um escritório utilizado para estelionato, onde golpistas se passavam por funcionários da Caixa Econômica.