Grátis! Exposição no Centro exalta tradição do Festival de Parintins

Rio - A exposição gratuita "Boi-Bumbá de Parintins", que retrata um dos festivais mais tradicionais do folclore brasileiro, está em cartaz no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (Crab), na Praça Tiradentes, Centro do Rio.

As 300 peças exibidas foram criadas pelas mãos de artesãos que trabalham nos bois Garantido (vermelho) e Caprichoso (azul), símbolos da paixão e da rivalidade. Realizada em parceria com o Sebrae do Amazonas, a mostra ilustra o motivo do festival ser considerado tão importante quanto o Carnaval e o Círio de Nazaré.



Dividida em três grandes espaços, a exposição, em cartaz até 27 de março de 2027, é uma homenagem às matrizes culturais do Brasil, a afirmação da identidade amazônica e a projeção de um futuro sustentável. O público é convidado a percorrer um caminho que vai desde a simplicidade do brinquedo popular até a grandiosidade das alegorias que encantam o mundo no Bumbódromo.



A curadora Rozana Trilha detalha os espaços da mostra. "O primeiro é a homenagem, que reconhece o Boi-Bumbá como uma forma de celebrar o Brasil em sua pluralidade de ritmos, crenças, estéticas e festas. A segunda é a afirmação amazônica, que situa Parintins e a Amazônia não como margem, mas como centro da potência criativa e território de ancestralidade. A terceira é a projeção de futuro, entendendo a tradição não como permanência imóvel, mas como um campo fértil de reinvenção, capaz de se desdobrar em economia criativa, sustentabilidade e inovação", explica.



Além de alegorias de mesa e personagens icônicos, como Pajé, Cunhã-Poranga, Porta-Estandarte, Sinhazinha e Tuxauas, serão exibidas sete esculturas em tamanho real dos Encantados da Floresta (Curupira, Matinta Pereira, Iara, Vitória-Régia, Mapinguari, Boto-Cor-de-Rosa e Cobra Grande) e maquetes do processo de criação das alegorias. As peças do projeto de resíduos do Festival - que mostram como o que sobra da festa vira arte - também estarão expostas na última sala.



"A exposição utiliza a grandiosidade de Parintins para atrair o público através de uma narrativa de trabalho coletivo e pertencimento, onde cada visitante é convidado a se reconhecer como herdeiro e guardião dessa riqueza cultural brasileira", comenta o diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio e membro do Comitê Nacional de Governança do Crab, Sergio Malta.



Festival de Parintins



Realizado anualmente em junho na Ilha de Tupinambarana, no Amazonas, o Festival de Parintins tem raízes no Bumba Meu Boi nordestino. Garantido e Caprichoso surgiram no início do século XX como folguedos de rua simples das camadas populares, onde brincantes dançavam em frente às casas em troca de comida.



Com a inauguração do Bumbódromo em 1988 e uma intensa modernização estética nos anos 1990, o evento evoluiu para um espetáculo monumental. O festival incorporou alegorias gigantescas, coreografias complexas e toadas poéticas que exaltam a floresta, a cultura indígena e os desafios socioambientais da Amazônia.



Além do impacto cultural, o Boi-Bumbá impulsiona a economia local e gera empregos, exportando o talento de seus artistas para os carnavais do Rio e São Paulo. A histórica rivalidade entre as cores azul e vermelha organiza a identidade da cidade, funcionando como um mecanismo de união e pertencimento.

Serviço

Exposição "Boi-Bumbá de Parintins"

Em cartaz até 27 de março de 2027

De terça a sábado, das 10h às 17h

Local: Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB)

Endereço: Praça Tiradentes, Nº 67 ao 71, Centro

Ingressos: Grátis

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