Obras da exposição gratuita 'Só um minuto?', em cartaz no Centro - Rodrigo Moreira / PGE-RJ

Obras da exposição gratuita 'Só um minuto?', em cartaz no Centro Rodrigo Moreira / PGE-RJ

Publicado 19/07/2026 09:02

Rio - O Centro Cultural PGE-RJ, no Centro, inaugurou uma mostra coletiva com obras físicas e digitais de diferentes gerações de artistas brasileiros sobre a percepção da passagem do tempo. Com entrada franca, a exposição "Só um minuto?" conta com nomes como Lenora de Barros, Anna Maria Maiolino e Manuela Navas, entre outros artistas.

A mostra é composta de três núcleos: produções que recorrem à observação da natureza, trabalhos que focam na memória como elemento central de reflexão e obras que levantam questionamentos filosóficos, utilizando-se de metáforas para pensar a passagem do tempo.

"Curiosamente, a percepção da passagem do tempo não é igual para todos e nem em todos os momentos, fatores culturais e emocionais contribuem para essa divergência. Reunimos aqui obras de artistas visuais de diferentes gerações que abordam o tema e buscam formas de melhor apreender e dar visibilidade à percepção e à passagem do tempo por meio da arte", destaca a curadora Cecília Fortes.

Serviço:

Exposição "Só um minuto?"

Local: Centro Cultural PGE-RJ (antigo Convento do Carmo)

Endereço: Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV

Visitação: Até 31 de outubro

Horário: 3ª a sábado, das 10h às 18h

Entrada franca