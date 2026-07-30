Nova Iguaçu: estruturas derrubadas pela ventania - Reprodução / Redes sociais

Nova Iguaçu: estruturas derrubadas pela ventania Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/07/2026 13:37

Em nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que as unidades de ensino precisarão passar por uma vistoria antes de retornar ao funcionamento, assim como comunicou Nilópolis e Queimados. Já o Município de Mesquita ressaltou ainda que, assim como as escolas, as atividades foram suspensas no CRAS Santo Elias, na Praça PEC, na Vila Olímpica Municipal e no Circo Sebinho.

Mesquita ainda sofre com falta de energia elétrica em unidades municipais de saúde. Além do Complexo de Saúde São José, inaugurado há cerca de dois meses, quatro clínicas da família estão com serviço suspenso enquanto aguardam o restabelecimento da luz. São elas: Juscelino, Rocha Sobrinho, Banco de Areia e Jorge Campos.

A Prefeitura de São João de Meriti comunicou que os centros de saúde Aníbal Viriato e Jardim Sumaré, assim como as unidades básicas Almir Gonçalves, Guarani, Morro das Pedras, Novo Rio, Vila Jurandir e Vila Norma, também tiveram o funcionamento interrompido devido à falta de energia causada pela forte ventania. "As consultas agendadas serão remanejadas e os pacientes serão devidamente comunicados", pontou o Município.

cidade do Rio está em Estágio 2 desde 16h50 de quarta-feira. A escala vai até o Estágio 5 e o nível atual significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Nos trilhos do VLT Carioca, as equipes da concessionária removeram 1 tonelada de lixo, galhos e detritos, além das árvores que caíram sobre a via. Nesta quinta-feira, as linhas do sistema de transporte operam normalmente.