Registro de queda de árvore na Rua Soares da Costa, devido aos fortes ventos na cidade do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Registro de queda de árvore na Rua Soares da Costa, devido aos fortes ventos na cidade do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30). Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/07/2026 15:55 | Atualizado 30/07/2026 16:01

Rio - Após os fortes ventos que provocaram transtornos em diversas cidades, nesta quarta-feira (29), o estado do Rio permanece sob alerta. De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ), uma frente fria mantém a previsão de rajadas de vento moderado a forte até a meia-noite

Segundo o órgão, a frente fria que atua sobre o oceano, próxima ao litoral fluminense, favorece a ocorrência de ventos intensos ao longo do dia. A orientação é para que a população evite permanecer em locais abertos durante os períodos de maior intensidade dos ventos, além de manter distância de árvores, estruturas metálicas, outdoors e outros objetos que possam ser derrubados pelas rajadas.



A Defesa Civil também aconselha que a população siga as orientações dos órgãos municipais e dos planos de contingência de cada cidade. Em caso de emergência, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral