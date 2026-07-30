Árvore caiu na Rua Soares da Costa, na Tijuca, por causa da ventania - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Árvore caiu na Rua Soares da Costa, na Tijuca, por causa da ventaniaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/07/2026 22:01 | Atualizado 30/07/2026 22:23

Rio - Um dia após a ventania que provocou estragos em diferentes regiões do Rio de Janeiro, o número de consumidores sem energia na capital caiu para 243 mil. O número é alto, mas representa uma redução de cerca de 77% em relação a quarta-feira (29), quando chegou a aproximadamente 1,1 milhão no momento mais crítico da queda de luz.