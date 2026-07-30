Árvore caiu na Rua Soares da Costa, na Tijuca, por causa da ventaniaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
A concessionária Light informou que mais de 2 mil funcionários permanecem mobilizados em uma operação especial para acelerar os reparos e reconstruir trechos danificados da rede elétrica.
De acordo com a companhia, os ventos derrubaram cerca de 220 árvores apenas no município do Rio. Muitas delas atingiram diretamente cabos, postes e equipamentos do sistema elétrico. Em outros pontos, objetos arremessados pela força das rajadas também provocaram danos à infraestrutura.
Em diversas regiões, o trabalho exigiu a substituição de postes, reconstrução de trechos inteiros da rede e remoção de árvores apoiadas sobre a fiação.
Entre os locais mais afetados pela interrupção do serviço aparecem Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio dos Bandeirantes. Na Baixada Fluminense, os maiores impactos ocorreram em Nova Iguaçu e Duque de Caxias.
Costa Verde concentrou danos
A Enel Distribuição Rio informou que normalizou o fornecimento para 95% dos clientes atingidos pelos fortes ventos em sua área de concessão. Segundo a empresa, a região mais castigada pelo temporal ficou na Costa Verde, principalmente nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba.
A queda de dezenas de árvores sobre ruas e rodovias danificou a rede elétrica e dificultou a chegada das equipes aos locais afetados. A concessionária afirmou ter triplicado o número de profissionais em campo desde o início da ocorrência. Além da recomposição do sistema elétrico, as equipes atuam na retirada de galhos e árvores que bloquearam acessos e interromperam vias.
A empresa também destacou o uso de manobras remotas para reduzir o tempo de interrupção e acelerar a retomada do serviço.
Protestos e transtornos
A demora no restabelecimento da energia provocou revolta em diferentes regiões do Rio. Nesta quinta-feira, moradores interditaram trechos da Avenida Brasil, em Santa Cruz, e da Estrada do Mapuá, em Jacarepaguá, para cobrar uma solução para os apagões.
Além dos bloqueios, a falta de eletricidade afetou semáforos, estações de transporte, estabelecimentos comerciais e residências. Linhas do BRT também registraram interrupções e atrasos ao longo do dia.
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