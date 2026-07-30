Com os homens foi apreendida duas pistolas e recuperou um veículo clonado - Divulgação PCRJ

Com os homens foi apreendida duas pistolas e recuperou um veículo clonado Divulgação PCRJ

Publicado 30/07/2026 18:33 | Atualizado 30/07/2026 21:56

Rio - Dois homens investigados por participação em disputas entre facções criminosas na Zona Sudoeste foram presos em flagrante, na manhã desta quinta-feira (30) , em Jacarepaguá. Identificados como Lorran de Farias Freitas de Mello e Moises Miguel de Oliveira Costa, eles atuavam em invasões e conflitos operados por grupos rivais também na região de Vargem Grande, segundo a Polícia Civil.

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A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência que permitiu às equipes localizar e abordar os suspeitos. Na ação, os agentes apreenderam duas pistolas e recuperaram um Renault Kardian clonado. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ambos foram levados à delegacia, onde permaneceram detidos à disposição da Justiça.



As investigações prosseguem para identificar outros integrantes da organização criminosa e esclarecer a participação dos presos em demais delitos na região.



A operação foi realizada por policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira), em conjunto com a Unidade de Inteligência do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (NOE/PRF) e com o apoio do Civitas Rio. A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência que permitiu às equipes localizar e abordar os suspeitos. Na ação, os agentes apreenderam duas pistolas e recuperaram um Renault Kardian clonado. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ambos foram levados à delegacia, onde permaneceram detidos à disposição da Justiça.As investigações prosseguem para identificar outros integrantes da organização criminosa e esclarecer a participação dos presos em demais delitos na região.A operação foi realizada por policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira), em conjunto com a Unidade de Inteligência do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (NOE/PRF) e com o apoio do Civitas Rio.

A reportagem de O DIA não localizou as defesas de Lorran e Moises. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral