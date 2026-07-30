Com os homens foi apreendida duas pistolas e recuperou um veículo clonado Divulgação PCRJ
A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência que permitiu às equipes localizar e abordar os suspeitos. Na ação, os agentes apreenderam duas pistolas e recuperaram um Renault Kardian clonado. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ambos foram levados à delegacia, onde permaneceram detidos à disposição da Justiça.
As investigações prosseguem para identificar outros integrantes da organização criminosa e esclarecer a participação dos presos em demais delitos na região.
A operação foi realizada por policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira), em conjunto com a Unidade de Inteligência do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (NOE/PRF) e com o apoio do Civitas Rio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.