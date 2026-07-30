Protesto fechou parte da Avenida Brasil - Whatsapp/O DIA

Protesto fechou parte da Avenida BrasilWhatsapp/O DIA

Publicado 30/07/2026 18:52 | Atualizado 30/07/2026 21:29

Rio - Moradores de diferentes regiões do município protestam, na nesta quarta-feira (29), por causa da falta de abastecimento de energia elétrica. Em Santa Cruz, Zona Oeste, manifestantes interditaram um trecho da Avenida Brasil. Em Jacarepaguá, Zona Sudoeste, outro grupo fechou a Estrada do Mapuá ateando fogo em pneus para cobrar o restabelecimento do serviço. Na quarta, forte ventania atingiu o Rio e causou um apagão em grande parte da cidade.

Protesto pela falta de luz fecha a Estrada do Mupuá nas proximidades da comunidade Bela Vista em Jacarepaguá



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/R0t9hG0W5a — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2026





Em Santa Cruz, o ato ocorreu no sentido Santa Cruz da Avenida Brasil, nas proximidades da Avenida Cesário de Melo. Revoltados com a demora para a normalização do fornecimento de energia, moradores colocaram pneus na pista e bloquearam a passagem de veículos.



Os manifestantes relataram prejuízos causados pelo apagão, que já ultrapassava 24 horas em algumas áreas da região. A Polícia Militar informou que equipes do 27º BPM (Santa Cruz) acompanham a ocorrência.



O protesto também afetou o transporte público. Segundo a Mobi Rio, a circulação da linha 17 (Santa Cruz x Campo Grande – Parador) permaneceu interrompida durante uma hora. Já as linhas 10 (Alvorada x Santa Cruz – Expresso) e 20 (Salvador Allende x Santa Cruz – Expresso) operaram com intervalos irregulares por causa do bloqueio.

LEIA MAIS: Ex-jogador do Botafogo é um dos mortos em desabamento, em Santa Teresa Em Santa Cruz, o ato ocorreu no sentido Santa Cruz da Avenida Brasil, nas proximidades da Avenida Cesário de Melo. Revoltados com a demora para a normalização do fornecimento de energia, moradores colocaram pneus na pista e bloquearam a passagem de veículos.Os manifestantes relataram prejuízos causados pelo apagão, que já ultrapassava 24 horas em algumas áreas da região. A Polícia Militar informou que equipes do 27º BPM (Santa Cruz) acompanham a ocorrência.O protesto também afetou o transporte público. Segundo a Mobi Rio, a circulação da linha 17 (Santa Cruz x Campo Grande – Parador) permaneceu interrompida durante uma hora. Já as linhas 10 (Alvorada x Santa Cruz – Expresso) e 20 (Salvador Allende x Santa Cruz – Expresso) operaram com intervalos irregulares por causa do bloqueio.

Manifestação também fechou estrada em Jacarepaguá



Horas depois, outro protesto ganhou força na Zona Oeste. Moradores interditaram a Estrada do Mapuá, nas proximidades das comunidades Bela Vista e Mapuá, em Jacarepaguá.



A manifestação também teve como principal motivação a falta de energia elétrica após a passagem da ventania. Moradores cobraram uma solução para os apagões que atingem a região desde a tarde de quarta-feira.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam no local para acompanhar a situação e garantir a segurança na área.

Procurada pela reportagem de O DIA, O Centro de Operações Rio ainda não se manifestou sobre os reflexos no trânsito.

