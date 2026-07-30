Protesto fechou parte da Avenida BrasilWhatsapp/O DIA
Protesto pela falta de luz fecha a Estrada do Mupuá nas proximidades da comunidade Bela Vista em Jacarepaguá— Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2026
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Em Santa Cruz, o ato ocorreu no sentido Santa Cruz da Avenida Brasil, nas proximidades da Avenida Cesário de Melo. Revoltados com a demora para a normalização do fornecimento de energia, moradores colocaram pneus na pista e bloquearam a passagem de veículos.
Os manifestantes relataram prejuízos causados pelo apagão, que já ultrapassava 24 horas em algumas áreas da região. A Polícia Militar informou que equipes do 27º BPM (Santa Cruz) acompanham a ocorrência.
O protesto também afetou o transporte público. Segundo a Mobi Rio, a circulação da linha 17 (Santa Cruz x Campo Grande – Parador) permaneceu interrompida durante uma hora. Já as linhas 10 (Alvorada x Santa Cruz – Expresso) e 20 (Salvador Allende x Santa Cruz – Expresso) operaram com intervalos irregulares por causa do bloqueio.
Horas depois, outro protesto ganhou força na Zona Oeste. Moradores interditaram a Estrada do Mapuá, nas proximidades das comunidades Bela Vista e Mapuá, em Jacarepaguá.
A manifestação também teve como principal motivação a falta de energia elétrica após a passagem da ventania. Moradores cobraram uma solução para os apagões que atingem a região desde a tarde de quarta-feira.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam no local para acompanhar a situação e garantir a segurança na área.
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