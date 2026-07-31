Incêndio em ônibus assustou passageiros na Avenida Brasil - Reginaldo Pimenta

Incêndio em ônibus assustou passageiros na Avenida BrasilReginaldo Pimenta

Publicado 31/07/2026 08:19

Rio - Um ônibus da Linha 328 (Bananal x Candelária) pegou fogo na Avenida Brasil , altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (31). Logo após os Bombeiros controlarem o incêndio, um grupo de pessoas já começou a saquear pedaços de ferro consumidos pelo fogo, que ainda soltavam fumaça na via. Eles chegaram a ser atingidos pela água da mangueira dos militares.

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O veículo ficou totalmente destruído pelas chamas e a pista lateral, no sentido Zona Oeste, precisou ser interditada.



O motorista Elias Alves contou que percebeu a pane e pediu para os passageiros desembarcarem. De acordo com testemunhas, o condutor tentou apagar as chamas com um extintor, mas o equipamento não funcionou.



“Houve uma pane elétrica, eu parei e pedi para o pessoal descer. Quando fui ver, tinha um 'fumaceiro' e começou a pegar fogo. Graças a Deus, todo mundo desceu, não machucou ninguém”, relatou Elias.

O incêndio aconteceu nas proximidades da estação de BRT Hospital de Bonsucesso. Com isso, o trânsito foi desviado para a Avenida Paris e o fluxo ficou mais lento. Agentes da CET-Rio e do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.

Em nota, o Rio Ônibus confirmou que o coletivo sofreu uma pane elétrica e passará por uma perícia para checagem da origem do problema.

Em relação ao furto das peças, a Polícia Militar informou que o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não encaminhou a ocorrência à delegacia porque o responsável pela empresa autorizou a retirada de componentes.