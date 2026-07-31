Armas, drogas, munições e materiais do tráfico foram apreendidos em duas ações da PM - Divulgação / PMERJ

Armas, drogas, munições e materiais do tráfico foram apreendidos em duas ações da PMDivulgação / PMERJ

Publicado 31/07/2026 09:08 | Atualizado 31/07/2026 20:52

Rio - Dois homens foram presos em ações distintas da Polícia Militar, na quinta-feira (30), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. As ocorrências foram registradas na comunidade da Ponta do Ambrósio e no bairro Boa Vista. Durante as operações, os agentes apreenderam armas de fogo, drogas e materiais utilizados no tráfico

A primeira ação, registrada na comunidade da Ponta do Ambrósio, resultou na prisão de um homem, além da apreensão de uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores, 32 munições, um porta-carregador, um cinto tático e uma touca ninja. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após denúncias de disparos de arma de fogo contra equipes da corporação, que realizaram um cerco tático na região.

Segundo a PM, durante a tentativa de fuga, o suspeito arremessou a pistola sobre o telhado de uma residência, mas a arma foi localizada e apreendida pelos agentes.

Já a segunda ocorrência, no bairro Boa Vista, terminou com a prisão de um suspeito e a apreensão de um revólver calibre .38 com numeração raspada, munições, porções de cocaína, maconha e crack, além de quatro balanças de precisão e materiais utilizados para embalar e preparar drogas para comercialização.

Os casos estão registrados na 125ª DP (São Pedro da Aldeia). Os dois suspeitos permaneceram presos e à disposição da Justiça.