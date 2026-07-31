Caminhão recuperado pelos policiais militares - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Caminhão recuperado pelos policiais militaresReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 31/07/2026 09:13

Rio - Policiais do 22º BPM (Maré) recuperaram, na manhã desta sexta-feira (31), uma carreta com carga de cerveja, avaliada em cerca de R$ 147 mil, na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Um homem foi preso em flagrante dentro da cabine do veículo.

fotogaleria

O motorista Juliano Lezca contou que saiu de Ponta Grossa, no Paraná, e o material tinha o bairro de São Cristóvão, na Zona Central, como destino. Ele pensa em deixar de entregar cargas no Rio de Janeiro por medo de assaltos.

"Um carro estava com alerta ligado, o outro começou a 'zigue-zaguear' na frente do caminhão... Para não bater, tive que parar. Nisso, um indivíduo já desceu e entrou no caminhão pelo banco do carona, anunciou o assalto. Infelizmente, está assim. Estou cogitando não pegar mais carga para o Rio de Janeiro, tentamos não colocar nossa vida em risco. Já teve uma outra vez que fui abordado na Avenida Brasil. Ficamos com medo de trafegar, sabemos o que pode acontecer. Graças a Deus, hoje não aconteceu nada", relatou Juliano.



De acordo com a Polícia Militar, equipes que realizavam patrulhamento nas proximidades do Hospital de Bonsucesso localizaram a carreta e abordaram o suspeito. Com ele, os agentes apreenderam um simulacro de revólver.



Ainda segundo a corporação, a carga de cerveja foi recuperada intacta. O motorista da carreta foi conduzido em segurança para a 21ª DP (Bonsucesso), onde se deu o registro da ocorrência.