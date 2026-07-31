Tassio Maia dos Santos e Vandré Cordeiro da Silva foram velados no Cemitério do Catumbi, Centro - Érica Martin / Agência O DIA

Tassio Maia dos Santos e Vandré Cordeiro da Silva foram velados no Cemitério do Catumbi, CentroÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 31/07/2026 14:16

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Sob forte comoção, familiares e amigos se despediram dos dois, em cerimônia restrita. Ex-jogador e Campeão Mundial pelo Porto em 2004, Carlos Alberto esteve presente e deu o último adeus.

Mortes

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o muro caiu em cima dos dois, que se encontravam ao lado de um carro, também atingido pelos destroços, na Rua Dr. Júlio Otoni. Eles estavam no endereço para vistoriar uma obra.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Familiares e amigos de Tassio estiveram no local, na manhã desta quinta (30), mas não quiseram falar com os veículos de comunicação.

A 9ª DP (Catete) investiga as mortes. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Ventania

Com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, a chegada de uma frente fria provocou uma série de transtornos na capital e em municípios da Baixada Fluminense e Região Metropolitana. A ventania causou interrupções no fornecimento de energia elétrica e afetou a circulação de trens e do metrô. Mais de 90 árvores caíram em diferentes vias do município.





Devido a forte ventania, O Rio foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h de quarta (29), com 62 atendimentos simultâneos.Devido a forte ventania, moradores de diversas regiões do Rio seguem sem energia elétrica pelo terceiro dia consecutivo, nesta sexta-feira (31) . Segundo a Light, até 12h, cerca de 80 mil clientes ainda estava sem luz em sua área de concessão. Já a Enel ressalta que 99% dos consumidores tiveram o serviço restabelecido até o início da tarde.

Tassio

Tassio disputou cinco jogos no Campeonato Carioca - onde marcou um gol - e uma partida na Copa do Brasil pelo Alvinegro, em 2015. Ele também integrou o elenco que jogou a Série B no mesmo ano.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Botafogo lamentou o falecimento. "Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tassio", diz o texto.

O ex-atacante também teve passagens por outros times de destaque no cenário nacional como Bragantino e Figueirense. No Rio, jogou no Volta Redonda - onde marcou o maior número de gols (7) -, Bangu, Madureira e Resende.

O ex-atleta ainda teve ampla experiência internacional. Ele atuou em equipes a Bulgária, Costa Rica, Coreia do Sul, China, Grécia, Portugal, entre outros. Encerrou a carreira em 2019, no Ferroviário, do Ceará.

Vandré

Ao O DIA, a viúva de Vandré, Ana Paula Lima, 30 anos, desabafou sobre a perda. A social media não poupou elogios ao companheiro. "O Vandré representava a essência de um homem de verdade: justo, de caráter impecável, um pai profundamente amoroso e um marido exemplar, que cuidava de tudo e de todos ao seu redor. Ele tinha um coração tão gigante que tirava do dele para dar aos outros sem pensar duas vezes", lamentou Ana Paula, grávida aos 9 meses.

Em abril deste ano, o casal reuniu familiares e amigos para celebrar a chegada do primeiro filho em um chá de bebê.