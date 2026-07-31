Sexta-feira é de céu fechado, mas fim de semana será de tempo firme no Rio - Érica Martin

Sexta-feira é de céu fechado, mas fim de semana será de tempo firme no RioÉrica Martin

Publicado 31/07/2026 11:04

Rio - Após a forte ventania que atingiu o Rio na última quarta-feira (29) , a entrada de ventos úmidos do oceano segue influenciando o tempo na cidade nesta sexta-feira (31). O último dia do mês de julho tem céu nublado e temperaturas que variam dos 29°C aos 14°C. O carioca, no entanto, pode ficar despreocupado, já que o fim de semana será de tempo firme, segundo o Sistema Alerta Rio.

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No primeiro dia do mês de agosto, neste sábado, um sistema de alta pressão volta a atuar sobre a cidade, favorecendo o tempo firme. Algumas nuvens poderão aparecer, mas o sol volta a brilhar. Os ventos estarão moderados, sendo ocasionalmente fortes a partir da tarde. A temperatura entra em elevação, mas as madrugadas continuam geladas, com máxima de 32°C e mínima de 14°C. Não há previsão de chuva.



No domingo (2), a umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30%, o que indica atenção para a saúde e exige cuidados especiais com a hidratação. Também não há previsão de chuva e os ventos podem ser moderados. A temperatura se estabiliza, com máxima de 34°C e mínima de 16°C.



A segunda (3) e a terça-feira (4) também serão de tempo firme, podendo haver o surgimento de nuvens ao longo do dia. A cidade do Rio continuará sem previsão de chuva. Os ventos vão variar entre fracos e moderados e a temperatura segue estável, com máximas de 34°C na segunda e 35°C na terça. As mínimas devem chegar a 16°C e 17°C, respectivamente.