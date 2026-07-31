Explosivo teria atingido piscina no Complexo da PenhaReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
 Rio - Um artefato arremessado por drone explodiu, na noite desta quinta-feira (30), no Complexo da Penha, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, criminosos testavam a aeronave não tripulada com a carga quando o explosivo caiu. Não há registro de feridos.
De acordo com a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do complexo foram acionados para verificar informações sobre a presença de homens armados na região, na madrugada desta sexta-feira (31). A PM destacou que não houve confronto envolvendo as equipes.
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No local, os policiais apuraram que criminosos estavam testando drones com explosivos e um artefato caiu próximo a eles. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que uma piscina foi atingida.
A Polícia Militar ressaltou que o policiamento na área segue reforçado, inclusive com a presença de equipes de unidades especiais.
O Complexo da Penha é um dos principais redutos do Comando Vermelho na Zona Norte. 
Segunda versão
Em vídeos postados nas redes sociais, o traficante Jonatha Hyrval, conhecido pelos apelidos BX do Corte Oito e Bochecha Rosa, atribuiu a explosão ao Terceiro Comando Puro (TCP), facção rival do Comando Vermelho.
O homem participava de um churrasco com grupo de pagode, no Complexo da Penha, na noite desta quinta. Ele foi quem publicou os estragos feitos na piscina e citou o nome de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do TCP, como responsável.
Jonatha é suspeito de ter ordenado a execução de um policial militar, no Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em agosto de 2025. O atentado resultou na morte do sobrinho do agente, um menino de apenas 3 anos.
Questionada por e-mail sobre o caso desta quinta, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.
Explosivos em guerra no Rio
O uso de drones com artefatos explosivos vêm sendo corriqueiro por parte de criminosos que entram em guerra por territórios na cidade do Rio.
No último dia 13, um membro da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Sudoeste, ficou ferido após o local ser atingido por um explosivo. Testemunhas relataram que um drone lançou o artefato. A área é apontada como influenciada por milicianos, que estariam em conflito com traficantes do Comando Vermelho pelo controle local.
Já no dia 6, uma granada foi encontrada no telhado da Creche Municipal Barbosa Lima Sobrinho, no Jardim América, na Zona Norte. A unidade fica próximo à comunidade do Dique, dominada pelo CV. 
As investigações sobre o caso apontam duas linhas principais. Inicialmente, agentes apuravam a suspeita de que criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP), que atua em áreas próximas a Vigário Geral, teriam usado drones para lançar granadas em direção à comunidade. Com o avanço das diligências, surgiu uma segunda hipótese: a de que integrantes do Comando Vermelho possam ter provocado a situação para atribuir culpa aos rivais e, assim, alimentar o clima de confronto na região.
Em junho, um explosivo atingiu uma casa em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste. Não houve registro de feridos.