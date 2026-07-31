Governo do Estado cria a Subsecretaria de Políticas LGBTQI , que será dirigida por Ernane Alexandre - Reginaldo Pimenta

Governo do Estado cria a Subsecretaria de Políticas LGBTQI , que será dirigida por Ernane AlexandreReginaldo Pimenta

Publicado 31/07/2026 09:24

Rio - O Governo do Estado do Rio criou a Subsecretaria de Políticas LGBTQI+ , que passa a integrar a estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH). A medida, que não representa aumento de despesas, foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (30).

A subsecretaria será responsável pelo planejamento, coordenação e articulação das políticas públicas voltadas à população LGBTQI+. Ela também passa a incorporar o trabalho desenvolvido pelo Programa Rio Sem LGBTIfobia, que oferece atendimento especializado, acolhimento e orientação.

A nova estrutura será dirigida por Ernane Alexandre, que atuava na Superintendência de Políticas para a População LGBTQIA+.

A criação da Subsecretaria Geral, responsável por coordenar e integrar as ações das demais subsecretarias da pasta, também faz parte da reestruturação administrativa.