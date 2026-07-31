Tentativa de golpe ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro de Todos os Santos - Reprodução / Google Street View

Tentativa de golpe ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro de Todos os SantosReprodução / Google Street View

Publicado 31/07/2026 12:12

Rio - Um homem, identificado como Paulo Henrique Braga Soares, foi preso em flagrante , nesta quinta-feira (30), após apresentar um documento falso e tentar realizar transferências bancárias em uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro de Todos os Santos, Zona Norte. O criminoso confessou o crime.

O homem havia apresentado uma procuração supostamente emitida pela vítima. O gerente da agência desconfiou da transação e ligou para o titular da conta, que negou ter autorizado qualquer transferência em seu nome. Imediatamente, o funcionário acionou a polícia.

O criminoso foi conduzido à sede da 26ª DP (Todos os Santos). Durante as investigações, os agentes localizaram a vítima, que se apresentou na unidade e negou possuir vínculo com o suspeito. As diligências também apontaram inconsistências nas informações do cartório onde a procuração teria sido feita, o que reforçou os indícios de fraude.

Durante o depoimento, o criminoso confessou o crime e acabou autuado em flagrante por tentativa de estelionato e associação criminosa. Ele disse, ainda, que agiu com outros dois homens: Paulo Roberto Moutinho Xavier e Anderson.

A Polícia Civil afirma que "as investigações prosseguem para localizar e prender os demais integrantes do grupo criminoso e apurar a participação do grupo em outros golpes praticados no Estado do Rio de Janeiro".

A reportagem entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.