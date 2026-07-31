Tentativa de golpe ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro de Todos os SantosReprodução / Google Street View

A
Alexia Gomes
Rio - Um homem, identificado como Paulo Henrique Braga Soares, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (30), após apresentar um documento falso e tentar realizar transferências bancárias em uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro de Todos os Santos, Zona Norte. O criminoso confessou o crime.
O homem havia apresentado uma procuração supostamente emitida pela vítima. O gerente da agência desconfiou da transação e ligou para o titular da conta, que negou ter autorizado qualquer transferência em seu nome. Imediatamente, o funcionário acionou a polícia.
O criminoso foi conduzido à sede da 26ª DP (Todos os Santos). Durante as investigações, os agentes localizaram a vítima, que se apresentou na unidade e negou possuir vínculo com o suspeito. As diligências também apontaram inconsistências nas informações do cartório onde a procuração teria sido feita, o que reforçou os indícios de fraude.
Durante o depoimento, o criminoso confessou o crime e acabou autuado em flagrante por tentativa de estelionato e associação criminosa. Ele disse, ainda, que agiu com outros dois homens: Paulo Roberto Moutinho Xavier e Anderson.
A Polícia Civil afirma que "as investigações prosseguem para localizar e prender os demais integrantes do grupo criminoso e apurar a participação do grupo em outros golpes praticados no Estado do Rio de Janeiro".
A reportagem entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto. 
fotogaleria
Tentativa de golpe ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro de Todos os Santos
Tentativa de golpe ocorreu em uma agência da Caixa Econômica