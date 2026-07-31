Policial Charles Batista dos Santos segue internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Reprodução / Google Street View

Policial Charles Batista dos Santos segue internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio VargasReprodução / Google Street View

Publicado 31/07/2026 14:27

Rio - O policial Charles Batista dos Santos, baleado em uma perseguição seguida de troca de tiros, na quarta-feira (29), na Avenida Brasil , segue internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde.

Ainda de acordo com a Pasta, o motorista Vitor Alberto Sá de Souza, atingido durante a ação enquanto passava pela região, na altura da Penha, foi transferido, nesta quinta-feira (30), para uma unidade de saúde particular. Ele estava em estado crítico no momento.

Relembre o caso

A perseguição seguida de troca de tiros terminou com um policial militar e quatro criminosos mortos na Avenida Brasil, na madrugada de quarta-feira. Na ocasião, o policial Charles Batista dos Santos e o motorista Vitor Alberto Sá de Souza, que passava pela via, foram atingidos por disparos e encaminhados ao hospital.



A ocorrência teve início em Guadalupe, na Zona Norte, após equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberem informações de que dois veículos, vindos da Vila Kennedy, na Zona Oeste, seguiam em direção à Penha. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada, atiraram contra os policiais e fugiram, dando início à perseguição.