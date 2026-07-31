Prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) anunciou a compra de novos sensores de ventoReprodução / Prefeitura do Rio
"É hora de realmente olhar para frente, aprimorando esses controles e protocolos. Diante de um fenômeno inédito, obviamente vamos aprimorar ainda mais os protocolos, investir mais nas estações para que elas sejam mais sensíveis ao vento e consigam emitir alertas no menor espaço de tempo, para que a gente tenha mais condição de tomar decisões e informar a população", disse o prefeito.
Segundo Cavaliere, o orçamento para a aquisição dos novos sensores já foi autorizado, no entanto, a Prefeitura do Rio informou que ainda não há previsão para a implementação nem divulgação dos valores do investimento.
40 horas após o vendaval
Quase dois dias depois do temporal, Cavaliere também detalhou a situação da cidade. Segundo ele, todos os serviços municipais foram restabelecidos ainda na madrugada de quarta para quinta-feira.
"Iniciamos a quinta-feira com o transporte público municipal funcionando normalmente. A partir dali, trabalhamos para minimizar os impactos que a cidade sofreu, como as 330 árvores derrubadas. Praticamente todas as vias já foram liberadas e conseguimos reduzir os impactos ainda ontem. Hoje seguimos cobrando que a Light cumpra o seu papel. Cada um tem a sua responsabilidade", afirmou.
O prefeito informou que a sexta-feira amanheceu com cerca de 90 mil imóveis ainda sem energia elétrica, principalmente nos bairros de Campo Grande e Bangu.
O que dizem as concessionárias?
Os trabalhos seguem concentrados nas áreas mais afetadas da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Na capital, os bairros com maior impacto são Campo Grande, Bangu, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio. Na Baixada, os municípios mais afetados são Nova Iguaçu e Duque de Caxias.
"A Light informa que mais de 2 mil colaboradores estão empenhados ininterruptamente em uma força-tarefa para a normalização do fornecimento de energia, que entra agora em uma etapa mais complexa, com serviços de engenharia para a reconstrução da rede elétrica", afirmou a companhia em comunicado.
Segundo a Enel, do total de 36 mil clientes sem energia na manhã desta sexta-feira (31), 5 mil foram impactados nas primeiras ocorrências relacionadas aos fortes ventos e estão concentrados nos municípios de Niterói e Maricá, na Região Metropolitana.
"Esses são os casos mais complexos, que exigem a reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica danificados pela queda de árvores de grande porte durante o evento climático, com a substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos. Em muitos pontos, a atuação das equipes também depende da remoção das árvores e da liberação de vias interditadas para permitir o acesso aos locais", afirmou em nota.
A Enel explicou que mantém a mobilização de equipes em campo para recompor sua infraestrutura elétrica e estima concluir na tarde desta sexta (31) o atendimento às ocorrências causadas pelo vendaval.
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