Prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) anunciou a compra de novos sensores de vento - Reprodução / Prefeitura do Rio

Prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) anunciou a compra de novos sensores de ventoReprodução / Prefeitura do Rio

Publicado 31/07/2026 15:02

Rio - O município do Rio vai comprar novos sensores de vento para reforçar as estações meteorológicas após o vendaval que atingiu a cidade na última quarta-feira (29) . O anúncio da aquisição foi feito pelo prefeito Eduardo Cavaliere na tarde desta sexta-feira (31), em meio aos questionamentos sobre o sistema de previsão e alerta para esse tipo de fenômeno.





"É hora de realmente olhar para frente, aprimorando esses controles e protocolos. Diante de um fenômeno inédito, obviamente vamos aprimorar ainda mais os protocolos, investir mais nas estações para que elas sejam mais sensíveis ao vento e consigam emitir alertas no menor espaço de tempo, para que a gente tenha mais condição de tomar decisões e informar a população", disse o prefeito.



Segundo Cavaliere, o orçamento para a aquisição dos novos sensores já foi autorizado, no entanto, a Prefeitura do Rio informou que ainda não há previsão para a implementação nem divulgação dos valores do investimento.



40 horas após o vendaval



Quase



"Iniciamos a quinta-feira com o transporte público municipal funcionando normalmente. A partir dali, trabalhamos para minimizar os impactos que a cidade sofreu, como as 330 árvores derrubadas. Praticamente todas as vias já foram liberadas e conseguimos reduzir os impactos ainda ontem. Hoje seguimos cobrando que a Light cumpra o seu papel. Cada um tem a sua responsabilidade", afirmou.



O prefeito informou que a sexta-feira amanheceu com cerca de 90 mil imóveis ainda sem energia elétrica, principalmente nos bairros de Campo Grande e Bangu.



O que dizem as concessionárias?

Atualmente, a cidade conta com 11 sensores de vento: três administrados pela prefeitura, três pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e cinco pela Aeronáutica, instalados em aeroportos. Em coletiva de imprensa durante agenda no Cais do Valongo, Cavaliere destacou que as 11 estações indicavam um fenômeno de menor intensidade do que o que efetivamente aconteceu."É hora de realmente olhar para frente, aprimorando esses controles e protocolos. Diante de um fenômeno inédito, obviamente vamos aprimorar ainda mais os protocolos, investir mais nas estações para que elas sejam mais sensíveis ao vento e consigam emitir alertas no menor espaço de tempo, para que a gente tenha mais condição de tomar decisões e informar a população", disse o prefeito.Segundo Cavaliere, o orçamento para a aquisição dos novos sensores já foi autorizado, no entanto, a Prefeitura do Rio informou que ainda não há previsão para a implementação nem divulgação dos valores do investimento.Quase dois dias depois do temporal , Cavaliere também detalhou a situação da cidade. Segundo ele, todos os serviços municipais foram restabelecidos ainda na madrugada de quarta para quinta-feira."Iniciamos a quinta-feira com o transporte público municipal funcionando normalmente. A partir dali, trabalhamos para minimizar os impactos que a cidade sofreu, como as 330 árvores derrubadas. Praticamente todas as vias já foram liberadas e conseguimos reduzir os impactos ainda ontem. Hoje seguimos cobrando que a Light cumpra o seu papel. Cada um tem a sua responsabilidade", afirmou.O prefeito informou que a sexta-feira amanheceu com cerca de 90 mil imóveis ainda sem energia elétrica, principalmente nos bairros de Campo Grande e Bangu.

Em nota, a Light informou que muitas árvores atingiram diretamente a rede elétrica da companhia, causando desligamentos e danos em diversas regiões. Na noite de quinta (30) o número de consumidores sem energia na capital era de 243 mil. Ao todo, no momento mais crítico da queda de luz em meio ao vendaval, aproximadamente 1,1 milhão de clientes foram afetados. Já na manhã desta sexta (31), 124 mil imóveis ainda estavam sem energia.



Os trabalhos seguem concentrados nas áreas mais afetadas da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Na capital, os bairros com maior impacto são Campo Grande, Bangu, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio. Na Baixada, os municípios mais afetados são Nova Iguaçu e Duque de Caxias.



"A Light informa que mais de 2 mil colaboradores estão empenhados ininterruptamente em uma força-tarefa para a normalização do fornecimento de energia, que entra agora em uma etapa mais complexa, com serviços de engenharia para a reconstrução da rede elétrica", afirmou a companhia em comunicado.



Segundo a Enel, do total de 36 mil clientes sem energia na manhã desta sexta-feira (31), 5 mil foram impactados nas primeiras ocorrências relacionadas aos fortes ventos e estão concentrados nos municípios de Niterói e Maricá, na Região Metropolitana.



"Esses são os casos mais complexos, que exigem a reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica danificados pela queda de árvores de grande porte durante o evento climático, com a substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos. Em muitos pontos, a atuação das equipes também depende da remoção das árvores e da liberação de vias interditadas para permitir o acesso aos locais", afirmou em nota.



A Enel explicou que mantém a mobilização de equipes em campo para recompor sua infraestrutura elétrica e estima concluir na tarde desta sexta (31) o atendimento às ocorrências causadas pelo vendaval.