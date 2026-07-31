PM removeu cerca de 10 toneladas de barricadas na comunidade do Lodial, em São Gonçalo - Reprodução / X

PM removeu cerca de 10 toneladas de barricadas na comunidade do Lodial, em São GonçaloReprodução / X

Publicado 31/07/2026 17:47

Rio - Policiais militares realizaram uma operação para retirar barricadas na comunidade do Lodial, em Boaçu, São Gonçalo, Região Metropolitana, nesta sexta-feira (31). Segundo a corporação, a ação liberou diferentes ruas da localidade ao remover aproximadamente 10 toneladas de entulho.

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Durante a operação, as equipes do 1º BPM (São Gonçalo) contaram com o apoio de uma retroescavadeira e um caminhão. Os policiais retiraram barricadas - feitas com pneu, madeira e cimento - das ruas Luís Correia da Silva, Milton Rodrigues, Olival, Expedicionário Oscar Shade, Teresina e Paranavaí.

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