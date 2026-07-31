PM removeu cerca de 10 toneladas de barricadas na comunidade do Lodial, em São GonçaloReprodução / X
Ação remove aproximadamente 10 toneladas de barricadas em São Gonçalo
Polícia Militar realizou operação na comunidade do Lodial, nesta sexta-feira (31)
Casal é resgatado de situação análoga à escravidão em Saquarema
Fiscalização encontrou trabalhadores em condições de extrema vulnerabilidade social
Sem luz há dois dias, centro do Ibama teme perda de alimentos
A principal preocupação é a conservação da carne destinada às duas onças mantidas no local
Rio ainda tem 40 mil pessoas sem energia elétrica após vendaval
Número de consumidores afetados caiu mais de 96% desde a quarta-feira, segundo a concessionária Light
Estado de saúde de mulher eletrocutada na Cidade de Deus é grave
Neize Maria Carvalho perdeu os dois filhos e o marido durante uma forte descarga elétrica dentro de casa
Ex-PM condenado pela morte de adolescentes é preso em Sepetiba
Homem recebeu pena de 72 anos por sequestro, extorsão e triplo homicídio cometido em São Gonçalo, em 2000
Quatro suspeitos apontados como integrantes do CV são presos
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