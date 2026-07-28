São Gonçalo: ação faz parte da retomada das operações de desobstrução de vias locais - Reprodução/Internet

São Gonçalo: ação faz parte da retomada das operações de desobstrução de vias locaisReprodução/Internet

Publicado 28/07/2026 10:53

São Gonçalo - Policiais militares do 7º BPM realizaram, nesta segunda-feira (27), uma operação para retirada de barricadas na comunidade do Cano Furado, em São Gonçalo. A ação faz parte da retomada das operações de desobstrução de vias iniciadas durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro.

Segundo a Polícia Militar, foram removidas cerca de 24 toneladas de entulho e materiais utilizados por criminosos para bloquear o acesso à comunidade. As equipes desobstruíram oito pontos distribuídos em cinco ruas da região.

De acordo com a corporação, o objetivo da operação foi restabelecer a circulação de moradores, veículos e serviços, garantindo o direito de ir e vir da população.