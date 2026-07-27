São Gonçalo: obras são ume uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação/Jonnathan Smith

São Gonçalo: obras são ume uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de JaneiroDivulgação/Jonnathan Smith

Publicado 27/07/2026 15:33

São Gonçalo - As obras em andamento no bairro de Santa Izabel estão dando mais qualidade de vida para os gonçalenses que moram na região. As intervenções estão transformando mais de 140 ruas, num total de 42 quilômetros de vias com drenagem, pavimentação e construção de calçadas e meios-fios.

É o caso da cuidadora de idosos Luciane dos Santos, de 37 anos, que mora na Estrada do Sapê, uma das ruas beneficiadas pelas obras, desde os 7 anos. Para ela, as obras são motivo de festa. "Os carros de aplicativo nem passavam aqui antes da obra, era triste! Se chovesse, não tínhamos nem ônibus porque o chão de terra ficava cheio de buracos e poças. A gente saía de casa com sacolas nos pés, não era bom! Só ouvíamos promessas! Agora, estamos radiantes, felizes, eu fico o dia aqui vendo a obra, quando posso, e admirando. É uma mudança de vida, eu nem acreditava mais que isso iria acontecer", disse ela.

As obras acontecem em várias frentes. Trata-se de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, com investimentos de mais de R$ 174 milhões. O prazo para a conclusão das intervenções é de 18 meses. No momento, as obras estão 33% concluídas, com 84 vias com drenagem finalizada, 32 vias com meio-fio e calçada e 20 vias asfaltadas. As intervenções seguem até transformar as 140 ruas do projeto.

Jacira Muniz, de 66 anos, nasceu em Santa Izabel. Apesar de hoje não morar mais no bairro, ela frequenta o local porque os filhos moram na região e, consequentemente, acompanha as obras. "Antes, eram só promessas! Até vinham aqui, passavam máquinas, mas não resolviam nada, não tinha uma obra profunda, com drenagem e asfalto como essa. Nosso chão era de terra, sem calçadas, agora que estamos vendo isso mudar! Já tivemos até pessoas que se acidentaram aqui por causa da dificuldade que era de trafegar. Eu posso dizer que isso aqui hoje é um sonho que virou realidade", contou a aposentada.





