São Gonçalo: intervenções da Arteris incluem ampliação da rodoviaReprodução/Internet
Ampliação e manutenção da BR-101 exigem atenção redobrada dos motoristas
Intervenções da Arteris incluem ampliação da rodovia, recuperação do pavimento e serviços de manutenção em diversos municípios da região
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São Gonçalo oferece 85 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes
Ação acontece em parceria com a Firjan/Senai. Capacitações nas áreas de controle de qualidade e tecnologia maker têm inscrições presenciais e aulas com início em agosto
PM apreende fuzil e pistola durante operação no Jóquei, em São Gonçalo
Dois homens foram presos na comunidade dos Predinhos do Jóquei; armamento de uso restrito, munições e rádio transmissor também foram apreendidos
Tolerância Zero realiza mais de 750 abordagens a motocicletas nesta semana
Ações aconteceram no bairro da Covanca e na Ponte Seca
São Gonçalo inscreve para cursos profissionalizantes gratuitos
Vagas são fruto da parceria entre Prefeitura e Firjan/Senai
São Gonçalo exalta a paz com a Marcha para Jesus
Evento religioso teve caminhada a extensa programação musical no Clube Mauá
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