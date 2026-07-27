São Gonçalo: intervenções da Arteris incluem ampliação da rodovia - Reprodução/Internet

São Gonçalo: intervenções da Arteris incluem ampliação da rodoviaReprodução/Internet

Publicado 27/07/2026 15:06

São Gonçalo - Motoristas que utilizam a BR-101 Norte, no trecho do Leste Fluminense, devem redobrar a atenção ao longo desta semana. A Arteris Fluminense realiza um novo cronograma de obras de modernização, ampliação da capacidade da rodovia e manutenção, com intervenções em São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Niterói, além de outros municípios do estado.

O principal foco das obras na Região Metropolitana é a ampliação da capacidade da BR-101 entre Itaboraí e São Gonçalo. Os serviços acontecem entre os quilômetros 297,6 e 304,2, nos dois sentidos da via, com alterações no tráfego e desvios para a implantação de faixas adicionais, que buscam melhorar a fluidez no trecho.

Também estão sendo executados serviços de recuperação do pavimento entre os quilômetros 255 e 298, abrangendo Rio Bonito, Tanguá e Itaboraí. No município de Itaboraí, equipes realizam ainda reparos nas defensas metálicas na altura do km 294.

Entre São Gonçalo e Niterói, as intervenções incluem recuperação do pavimento entre os quilômetros 297,9 e 322, além da manutenção das defensas metálicas entre os quilômetros 303 e 319. Durante a execução dos trabalhos, podem ocorrer estreitamentos de faixas e lentidão em alguns pontos da rodovia.

Além do Leste Fluminense, a concessionária também realiza obras de duplicação e ampliação da capacidade em Macaé, além de serviços de pavimentação, recuperação de terrapleno e manutenção em municípios como Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu e Silva Jardim.

Ao longo da semana, a Arteris também executará serviços rotineiros de conservação, como roçada, drenagem, manutenção da sinalização e da iluminação ao longo da BR-101.

A concessionária informa que o cronograma poderá sofrer alterações em função das condições climáticas. Durante as obras, poderão ocorrer interdições parciais de faixas e operações de pare e siga. A orientação é que os motoristas planejem seus deslocamentos, respeitem a sinalização e reduzam a velocidade ao passarem pelos trechos em obras.