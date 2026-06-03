Acidente ocorreu na BR-101, altura do Portão do Rosa, em São Gonçalo - Google Street View

Acidente ocorreu na BR-101, altura do Portão do Rosa, em São GonçaloGoogle Street View

Publicado 03/06/2026 10:56 | Atualizado 04/06/2026 07:36

Rio - Uma carreta atropelou e matou uma mulher em um ponto de ônibus na BR-101, na altura do bairro Portão do Rosa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na madrugada desta quarta-feira (2). No local, um homem também foi atingido, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h, no sentido Niterói. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acioanadas para realizar a remoção do corpo da mulher ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.