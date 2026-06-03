Acidente ocorreu na BR-101, altura do Portão do Rosa, em São GonçaloGoogle Street View
Carreta atropela e mata mulher em ponto de ônibus na BR-101, em São Gonçalo
Um homem também ficou ferido e precisou ser encaminhado ao hospital
MP anuncia recurso contra sentença de Monique Medeiros
Promotor Fábio Vieira sustenta que ela também deveria ter sido responsabilizada pela morte dolosa de Henry Borel
Defesa de Monique vê decisão como marco contra misoginia
Advogada Florence Rosa criticou o que classificou como condenação moral sofrida pela professora ao longo dos últimos cinco anos
Defesa de Jairinho critica condução do júri e quer anular condenação
Advogados Fabiano Lopes, Zanone Júnior e Rodrigo Faucz apontam supostas nulidades durante o julgamento do caso Henry Borel e anunciam recurso contra a condenação do ex-vereador
Leniel critica decisão sobre Monique: "Mataram meu filho pela terceira vez"
Pai de Henry diz que vai recorrer da decisão que concedeu perdão judicial à mãe do menino e afirma que julgamento abre precedente perigoso para crimes contra crianças
Jairinho é condenado a 43 anos de prisão pela morte de Henry; Monique recebe perdão por homicídio culposo
Júri reconheceu responsabilidade do ex-vereador pela morte e por um episódio de tortura contra a criança; mãe de Henry foi condenada por omissão, mas teve extinta a punição pelo crime de homicídio
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