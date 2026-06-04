Cinco anos após a morte do menino, o julgamento encerra um dos processos criminais de maior repercussão da história recente do Rio de Janeiro. - Brunno Dantas/TJRJ

Cinco anos após a morte do menino, o julgamento encerra um dos processos criminais de maior repercussão da história recente do Rio de Janeiro. Brunno Dantas/TJRJ

Publicado 04/06/2026 05:22

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Jairinho foi condenado pelo 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. Apesar da condenação, a defesa afirmou que já esperava um resultado desfavorável devido à repercussão nacional do caso."Recebemos a sentença com serenidade. Era algo que nós sabíamos que tinha uma predisposição para a condenação, porque a opinião pública já estava formada. No entanto, os votos favoráveis demonstram que aquilo que a defesa sustentava tinha fundamento", afirmou Rodrigo FauczSegundo o advogado, a absolvição de Jairinho em duas das três acusações de tortura apresentadas pelo Ministério Público reforça a tese de que nem todos os jurados concordaram integralmente com a acusação. Para a defesa, o resultado evidencia que existiam divergências sobre pontos importantes do processo.Fabiano Lopes também afirmou que pretende pedir a anulação do julgamento: "Ocorreram uma série de nulidades no decorrer do julgamento e certamente esse júri será anulado. Esperamos que em um novo julgamento sejam respeitadas todas as garantias processuais e que a decisão seja tomada exclusivamente com base nas provas", declarou.Durante a entrevista, os advogados fizeram duras críticas à condução dos trabalhos ao longo dos dez dias de julgamento. Segundo eles, houve dificuldades para o exercício pleno da defesa e tratamento desigual entre as partes."Nunca vi um julgamento tão bizarro na minha vida. A cada instante surgia uma situação que, no nosso entendimento, configurava nulidade. Claramente a defesa do Jairinho enfrentava não apenas o Ministério Público e os assistentes de acusação, mas também uma postura desfavorável dentro do próprio plenário", afirmou Fabiano.A defesa alegou ainda que a atuação da magistrada teria sido diferente em relação aos réus. Segundo os advogados, houve momentos em que a defesa de Jairinho foi interrompida durante sustentações, enquanto a defesa de Monique Medeiros teria recebido tratamento distinto.Os defensores também criticaram o fato de o julgamento ter se estendido por mais de dez dias, tornando-se um dos mais longos da história recente do Tribunal do Júri do Rio."Defender contra tudo e contra todos é impossível. Nós enfrentamos Ministério Público, assistência de acusação, defesa da Monique e uma série de situações que consideramos inadequadas. Um julgamento dessa dimensão deveria ter sido conduzido com mais cuidado", afirmou Fabiano.Outro ponto levantado pela defesa envolve a votação dos quesitos relacionados a Monique Medeiros. Os advogados afirmam que a primeira votação realizada pelos jurados teria apontado para a manutenção da acusação de homicídio doloso contra a mãe de Henry.Segundo Zanone Júnior, a defesa de Monique questionou a redação do quesito, alegando que ele poderia gerar dúvidas entre os jurados: "Houve uma primeira votação favorável ao homicídio doloso. Depois disso, a defesa da Monique alegou que o quesito era confuso e ele foi submetido novamente aos jurados. Na segunda votação ocorreu a desclassificação para homicídio culposo", disse.Os advogados ressaltaram que o Código de Processo Penal permite a repetição de quesitos em situações de dúvida, mas destacaram que a decisão gerou questionamentos não apenas da assistência de acusação, mas também do Ministério Público."Isso será objeto de análise do Tribunal de Justiça. O Ministério Público e os assistentes de acusação já demonstraram inconformismo com a medida e devem recorrer", afirmou Zanone.Apesar da condenação, os advogados enxergam aspectos positivos no resultado obtido pela defesa. Eles destacaram que Jairinho foi absolvido de duas acusações de tortura e que houve divisão entre os jurados em alguns quesitos."Todos diziam que a causa já estava definida antes mesmo do julgamento começar. Mas houve absolvição em duas torturas e uma votação apertada em outra acusação. Isso demonstra que existiam dúvidas importantes entre os jurados", declarou Rodrigo Faucz.A defesa também contestou o tamanho da pena aplicada ao ex-vereador. Segundo os advogados, a juíza Elizabeth Machado Louro fixou uma pena-base acima do que consideram adequado para um réu primário e sem condenações anteriores."Houve uma exacerbação da pena. Nós imaginávamos uma pena-base muito inferior à que foi aplicada. A magistrada partiu de um patamar extremamente elevado e isso certamente será discutido no recurso", afirmou Faucz.Os defensores disseram acreditar que os desembargadores poderão rever tanto a dosimetria da pena quanto questões processuais levantadas durante o julgamento."A partir de agora, três desembargadores vão analisar a decisão dos sete jurados. A corte terá condições de examinar tecnicamente tudo o que ocorreu ao longo desses dias de julgamento", afirmou.Questionado sobre a atuação da juíza Elizabeth Machado Louro, Fabiano Lopes afirmou que a defesa entende que a magistrada adotou uma postura desfavorável ao ex-vereador desde o início do processo."Na nossa visão, ela entrou predisposta não apenas à condenação do Jairinho, mas também a favorecer a Monique. Foi isso que observamos durante todo o julgamento e também na sentença", declarou.