São Gonçalo: evento religioso teve caminhada a extensa programação musical no Clube Mauá - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: evento religioso teve caminhada a extensa programação musical no Clube MauáJonnathan Smith/Ascom

Publicado 26/07/2026 13:47 | Atualizado 26/07/2026 13:54

São Gonçalo - Milhares de pessoas participaram, neste sábado (25), de mais uma edição do ‘ Marcha para Jesus ’. O evento religioso, que consta no calendário oficial do município, foi uma oportunidade de reunir diversas denominações evangélicas, com o intuito de compartilhar mensagens de paz e solidariedade.

O evento contou caminhada pelas ruas do Centro, com diversas músicas gospel e paralisações para orações ao longo do percurso que foi do prédio do INSS, na Rua Coronel Moreira César, no Centro, ao Clube Mauá, onde houve apresentações musicais. O prefeito Capitão Nelson e o vice-prefeito João Ventura estiveram presentes. “A Marcha para nós é um momento muito espiritual, uma tomada de território onde nós declaramos e oramos para que Jesus Cristo seja o Senhor dessa cidade e que em cada casa Ele possa habitar. Esse é o nosso objetivo em marchar para Jesus, exaltar o nome dele e orar pelas famílias e pelos seus valores”, disse o Pastor Robert Amorim, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de São Gonçalo (COMESG).

Chegando ao Clube, no bairro Estrela do Norte, os fiéis puderam acompanhar a abertura dos shows, realizada pela pastora Paula Malafaia. Além dela, a programação extensa de apresentações musicais teve Dj Mothé, Ministério Apascentar, Família Cavalcanty, Samuel Eleoterio, Samuel Messias, entre outros nomes. O espaço também contou com praça de alimentação e área kids. “O que me traz aqui hoje é a paixão por Jesus. Sou evangélica há 25 anos. Já participei da Marcha algumas vezes e sinto muito a presença de Deus. Através da marcha, as pessoas que estão em volta sentem a presença do Espírito Santo. Que aqueles que estão afastados voltem, aqueles que estão doentes sejam curados, é um evento maravilhoso”, afirmou a produtora de eventos Valéria Gervásio.

O evento teve apoio da Prefeitura de São Gonçalo, através da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e da Secretaria de Saúde com o fornecimento de ambulâncias, que acompanharam todo o percurso da marcha.