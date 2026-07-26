Niterói: projeto itinerante ofereceu diversos atendimentos em Maria Paula - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto itinerante ofereceu diversos atendimentos em Maria PaulaDivulgação/Ascom

Publicado 26/07/2026 13:31

São Gonçalo - A manhã deste sábado (25) foi de serviços gratuitos para os gonçalenses do bairro de Maria Paula. O projeto Cidadania Itinerante levou diversos atendimentos à população em uma ação da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo

Durante o evento, os moradores tiveram acesso a serviços dos CRAS e CREAS; informações sobre inscrições no programa Minha Casa, Minha Vida; isenções para 2ª via do RG; serviços de sub-registro; e orientações das subsecretarias de Políticas Públicas para as Mulheres, da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência.

O Cidadania Itinerante também ofereceu aferições de pressão arterial, serviços de beleza com manicure e barbeiro e recreação para as crianças.

