Niterói: projeto itinerante ofereceu diversos atendimentos em Maria PaulaDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
São Gonçalo - A manhã deste sábado (25) foi de serviços gratuitos para os gonçalenses do bairro de Maria Paula. O projeto Cidadania Itinerante levou diversos atendimentos à população em uma ação da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo.
Durante o evento, os moradores tiveram acesso a serviços dos CRAS e CREAS; informações sobre inscrições no programa Minha Casa, Minha Vida; isenções para 2ª via do RG; serviços de sub-registro; e orientações das subsecretarias de Políticas Públicas para as Mulheres, da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência.
O Cidadania Itinerante também ofereceu aferições de pressão arterial, serviços de beleza com manicure e barbeiro e recreação para as crianças.