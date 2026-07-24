Na imagem, o sacrário deitado sobre o altar, com sinais de vandalismo - Reprodução/Internet

Na imagem, o sacrário deitado sobre o altar, com sinais de vandalismoReprodução/Internet

Publicado 24/07/2026 10:41

São Gonçalo - Na madrugada de quinta-feira (23), a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro Mutondo, em São Gonçalo, foi alvo de invasão. O sacrário da igreja , espaço reservado para guardar a Santíssima Eucaristia, foi encontrado danificado e fora de sua posição habitual.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a comunidade paroquial relatou o ocorrido e destacou a gravidade do ato, considerado uma ofensa à fé católica e ao patrimônio religioso. A Arquidiocese de Niterói repudiou o episódio, classificando-o como algo que “fere os sentimentos religiosos dos fiéis”, e informou que as autoridades já investigam o caso.

Uma imagem compartilhada pela paróquia mostra o sacrário deitado sobre o altar, com sinais evidentes de vandalismo. Em nota, a Arquidiocese manifestou solidariedade ao pároco, padre Willian Lucena, e aos fiéis, reforçando que a Eucaristia é o centro da vida da Igreja.

Como forma de reparação espiritual, será celebrada uma Missa de Desagravo na próxima terça-feira (28), às 19h, convidando a comunidade a participar e intensificar as orações. Nas redes sociais, diversos fiéis expressaram tristeza e apoio, entre eles João Victor Avance, cerimoniário da paróquia, que lamentou profundamente o ocorrido.