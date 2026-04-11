Visão da igreja vista de cima - Reprodução

Visão da igreja vista de cimaReprodução

Publicado 11/04/2026 12:56

Rio – A Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge, localizada na Praça da República, em frente ao Campo de Santana, no Centro, passou a ser oficialmente reconhecida como santuário. A mudança ocorre às vésperas do dia do santo, celebrado em 23 de abril.

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O reconhecimento reforça a importância do local para a fé dos cariocas, já que a igreja é considerada a segunda maior dedicada ao Santo Guerreiro na cidade, ficando atrás apenas da Matriz de São Jorge, em Quintino, na Zona Norte. O reconhecimento reforça a importância do local para a fé dos cariocas, já que a igreja é considerada a segunda maior dedicada ao Santo Guerreiro na cidade, ficando atrás apenas da Matriz de São Jorge, em Quintino, na Zona Norte.

A oficialização do novo santuário foi marcada por uma missa, celebrada pelo cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, na última quinta-feira (9), reconhecendo o espaço como referência formal de devoção e peregrinação.

“A elevação da igreja à dignidade de santuário é o reconhecimento de uma história viva de fé que atravessa os séculos”, celebra o padre Wagner Toledo, responsável pelo templo.



Segundo o religioso, o reconhecimento também evidencia a força da devoção ao santo. “Desde o século XVII, a devoção a São Jorge já é marcante e faz parte da identidade religiosa e cultural do nosso povo”, afirma.

Todos os anos, especialmente no Dia de São Jorge, milhares de devotos passam pela igreja para rezar, pagar promessas e participar das celebrações, transformando o entorno do Campo de Santana em um dos principais polos religiosos da cidade.



O que muda com o título



Na Igreja Católica, o título de santuário é concedido a templos que possuem relevância especial de devoção e recebem grande fluxo de fiéis. Esses locais passam a ser reconhecidos oficialmente como espaços de peregrinação, com celebrações e estrutura voltadas ao acolhimento dos devotos.



Com a nova classificação, a expectativa é de que a igreja amplie ainda mais seu papel, atraindo visitantes de diferentes regiões e fortalecendo a tradição.



História



Fundada em 1758, a igreja é uma das mais antigas do Centro. Inicialmente dedicada a São Gonçalo Garcia, ela passou a reunir, também, devotos de São Jorge com o passar das décadas.



A figura do Santo Guerreiro, conhecida pela associação com proteção e resistência, tem forte identificação com a população carioca e atravessa diferentes tradições religiosas.



“Este santuário se afirma como um espaço de acolhida, oração e encontro para todas as pessoas”, completa o padre.

*Matéria do estagiário Guilherme Domingues sob supervisão de Raphael Perucci