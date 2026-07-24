São Gonçalo: com os suspeitos, foi encontrada uma arma de fogo descarregada - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: com os suspeitos, foi encontrada uma arma de fogo descarregadaDivulgação/Ascom

Publicado 24/07/2026 08:00

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de quinta-feira (23), dois homens acusados de roubar uma farmácia localizada na Rua Doutor Alfredo Backer, no Alcântara. Com os suspeitos, foi encontrada uma arma de fogo descarregada.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram acionados, via rádio, para o caso de um roubo em uma farmácia no Alcântara. Imediatamente, eles se deslocaram até o local, onde conversaram com representantes do estabelecimento e foram informados que os suspeitos já haviam fugido. Os guardas, então, conseguiram as características físicas e informações sobre as roupas que os suspeitos usavam e iniciaram uma busca.

Após uma certa distância do local do crime, os criminosos foram localizados. Imagens das câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagraram um dos suspeitos descartando uma arma de fogo após a fuga da farmácia; eles também se desfizeram dos itens roubados.

A dupla de criminosos foi detida e levada de volta para a farmácia, onde foi reconhecida pelos funcionários e, em seguida, levada para a 74ª DP (Alcântara). Após busca de contato via web com a defesa dos envolvidos, até o fechamento desta matéria não houve retorno.