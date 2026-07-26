São Gonçalo: inscrições em ambos os cursos serão realizadas por ordem de comparecimento dos interessado - Reprodução/Internet

São Gonçalo: inscrições em ambos os cursos serão realizadas por ordem de comparecimento dos interessadoReprodução/Internet

Publicado 26/07/2026 13:51

São Gonçalo - A parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo , através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Firjan/Senai está com 85 vagas para mais dois cursos profissionalizantes: assistente de controle de qualidade (com 60 vagas) e desenvolvedor de projetos maker em fablab (com 25 vagas). As aulas terão início em agosto.

Para o curso de assistente de controle de qualidade, o candidato precisa ter 16 anos e ensino fundamental completo. As inscrições poderão ser realizadas a partir da próxima terça-feira, dia 28, e seguirão até o dia 3 de agosto, das 15h às 19h, na Escola Municipal Estephania de Carvalho (Avenida Bispo Dom João da Mata, no Laranjal), onde também serão ministradas as aulas. Ao todo, os 60 alunos serão divididos em duas turmas (com 30 vagas cada): das 13h às 15h e das 18h às 22h, ambas de segunda a sexta-feira, com aulas a partir do dia 5 de agosto.

Para o curso de desenvolvedor de projetos maker em fablab, o interessado em realizar a inscrição deverá ter, pelo menos, 16 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. As inscrições poderão ser feitas presencialmente na sede do Firjan/Senai, na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Centro, até o dia 3 de agosto. As aulas terão início no dia 4 de agosto e serão ministradas no mesmo local da inscrição, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Para se inscrever nos cursos, o candidato deverá ir até os respectivos locais de inscrição com os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e preenchimento da carta de baixa renda (para menores de idade, é necessário levar também a carteira de identidade e o CPF do responsável).

As inscrições em ambos os cursos serão realizadas por ordem de comparecimento dos interessados. As vagas serão destinadas prioritariamente a moradores de São Gonçalo, podendo ser preenchidas por candidatos de outros municípios em caso de vagas remanescentes. Após o preenchimento das vagas, as inscrições serão encerradas automaticamente.

