São Gonçalo: Clube Mauá foi palco de Campeonato de Fisiculturismo - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Clube Mauá foi palco de Campeonato de FisiculturismoDivulgação/Ascom

Publicado 26/07/2026 13:41 | Atualizado 26/07/2026 13:43

São Gonçalo - O município de São Gonçalo recebeu, pela segunda vez, o Campeonato de Fisiculturismo e Fitness Mr. São Gonçalo, neste sábado (25). O evento reuniu atletas de diversas categorias e foi promovido pela Federação de Culturismo do Rio de Janeiro, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O fisiculturismo é uma modalidade esportiva que tem como objetivo o desenvolvimento da musculatura por meio de treinamento de força, alimentação planejada e preparação física específica. Neste esporte, os atletas são avaliados por critérios como simetria, proporção, definição muscular, volume e apresentação no palco.“O Fisiculturismo ficou no meio termo entre esporte e concurso, mas é um estilo de vida, um comparativo direto de músculos. Essa galera treina o ano inteiro na academia para ficar cinco minutos aqui no palco. Trazer o campeonato para São Gonçalo é de uma importância gigantesca para mim. A maioria dos atletas que estão aqui é de São Gonçalo”, afirmou o atleta Sidney Lobo.

Este foi o caso do gonçalense Pedro Henrique Carvalho, de 21 anos, que foi campeão na modalidade Culturismo Clássico Juvenil. “É uma emoção maravilhosa, porque além de ter conseguido ganhar, a minha família e meus amigos vieram ver o meu esforço. Sou gonçalense, moro em Alcântara e sempre levo o nome de São Gonçalo para as competições. É muito bom poder ganhar aqui”, disse.

O nutricionista Rafael Ribeiro decidiu competir, após os 40 anos, para também motivar seus alunos. “Fisiculturismo é isso, romper barreiras e eu quero mostrar para os meus alunos que não tem idade, qualquer um pode estar ali no palco”, contou.