São Gonçalo: Galo Branco recebeu caravana de arte e lazer - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Galo Branco recebeu caravana de arte e lazerDivulgação/Ascom

Publicado 26/07/2026 13:36 | Atualizado 26/07/2026 13:36

São Gonçalo - A cidade garantiu mais um fim de semana de diversão para a criançada com a Caravana de Arte em Lazer. Neste sábado, o evento fez a alegria do bairro Tribobó. Neste domingo (26), a Caravana esteve no Galo Branco.