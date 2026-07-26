São Gonçalo: Galo Branco recebeu caravana de arte e lazerDivulgação/Ascom

Mais artigos de Leonardo Soares
Leonardo Soares
São Gonçalo - A cidade garantiu mais um fim de semana de diversão para a criançada com a Caravana de Arte em Lazer. Neste sábado, o evento fez a alegria do bairro Tribobó. Neste domingo (26), a Caravana esteve no Galo Branco.
A ação é organizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), da Prefeitura de São Gonçalo, e tem como objetivo promover um dia de alegria, lazer e integração para as crianças da cidade. O projeto acontece em diversos bairros, sempre aos finais de semana. Durante a caravana, os pequenos podem aproveitar pula-pula, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro e diversas dinâmicas. Além disso, o evento dispõe de barraquinhas de lanches para todos os moradores presentes.