São Gonçalo: Fuzil, pistola, munições e rádio transmissor apreendidos pela Polícia Militar foram apresentados na 74ª DP - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Fuzil, pistola, munições e rádio transmissor apreendidos pela Polícia Militar foram apresentados na 74ª DPReprodução/Internet

Publicado 27/07/2026 09:31





De acordo com a corporação, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM realizavam patrulhamento na Rua Professora Aida de Souza, no bairro Jóquei, quando localizaram os suspeitos durante a ação.



Com a dupla, os policiais apreenderam um fuzil Colt calibre 5,56 e uma pistola Heckler calibre 9 mm, ambos com numeração suprimida. Também foram recolhidas 22 munições de calibre 5,56, 12 munições de calibre 9 mm e um rádio transmissor. São Gonçalo - Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um fuzil e uma pistola na madrugada desta segunda-feira (27), na comunidade Predinhos do Jóquei, em São Gonçalo.De acordo com a corporação, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM realizavam patrulhamento na Rua Professora Aida de Souza, no bairro Jóquei, quando localizaram os suspeitos durante a ação.Com a dupla, os policiais apreenderam um fuzil Colt calibre 5,56 e uma pistola Heckler calibre 9 mm, ambos com numeração suprimida. Também foram recolhidas 22 munições de calibre 5,56, 12 munições de calibre 9 mm e um rádio transmissor.

Os presos, conhecidos como "Neguinho", de 31 anos, e "WL", de 25, foram levados para a 74ª DP (Alcântara). Segundo a Polícia Militar, os dois possuem anotações criminais anteriores. Eles permaneceram presos e o caso foi registrado na unidade policial, onde o material apreendido também foi apresentado.

A reportagem buscou contato com a defesa dos citados, através de internet e redes sociais, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.