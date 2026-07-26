São Gonçalo: Operação Tolerância Zero é realizada semanalmente desde abril de 2025 pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Operação Tolerância Zero é realizada semanalmente desde abril de 2025 pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e TransportesDivulgação/Ascom

Publicado 26/07/2026 13:59

São Gonçalo - A Operação Tolerância Zero , realizada semanalmente desde abril de 2025 pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, realizou 768 abordagens a motocicletas nesta semana. As ações aconteceram no bairro da Covanca e na Ponte Seca e têm como foco combater motos com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa.

As ações são realizadas com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar e equipes da Operação Segurança Presente. Os agentes utilizam um decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei. Em caso negativo, a moto é removida ao Pátio Municipal.

Na ação da última terça-feira (21) na Covanca, foram realizadas 288 abordagens, com 29 autos de infração emitidos e seis motos removidas ao Pátio Municipal, sendo três reprovadas no teste com o decibelímetro e três após seus motoristas tentarem se evadir. Na quinta-feira (23), na Ponte Seca, foram realizadas 480 abordagens, com a emissão de 39 autos de infração e 16 motos removidas ao Pátio Municipal, sendo oito reprovadas no teste com o decibelímetro, quatro após seus motoristas tentarem se evadir e quatro que estavam sem placas.

"A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes realiza ações constantes pela cidade. Além da Tolerância Zero, que neste mês de julho realizou 2.270 abordagens em diversos bairros, também contamos com agentes de trânsito pelas ruas, ensinamos sobre um trânsito seguro para as nossas crianças e motoristas e outras diversas ações educativas. É nossa função fornecer o melhor trânsito possível e mais seguro para pedestres e motoristas", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

