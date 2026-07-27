São Gonçalo: capacitações nas áreas de controle de qualidade e tecnologia maker têm inscrições presenciais Reprodução/Agência Brasil
Ao todo, são oferecidas 60 vagas para o curso de Assistente de Controle de Qualidade e outras 25 para Desenvolvedor de Projetos Maker em FabLab. As inscrições serão realizadas presencialmente e as vagas serão preenchidas por ordem de comparecimento.
Curso de Controle de Qualidade
O curso de Assistente de Controle de Qualidade disponibiliza 60 vagas para candidatos com idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. As inscrições acontecem entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, das 15h às 19h, na Escola Municipal Estephania de Carvalho, localizada na Avenida Bispo Dom João da Mata, no bairro Laranjal. As aulas terão início em 5 de agosto, com duas turmas: uma no período da tarde, das 13h às 15h, e outra à noite, das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira.
Curso de Projetos Maker em FabLab
Já o curso de Desenvolvedor de Projetos Maker em FabLab oferece 25 vagas para candidatos com, no mínimo, 16 anos de idade e que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de agosto na unidade da Firjan/Senai, localizada na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Centro de São Gonçalo. As aulas começam em 4 de agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as vagas são destinadas prioritariamente aos moradores de São Gonçalo. Caso ainda haja disponibilidade após o período de inscrições, candidatos de outros municípios poderão ser contemplados. Como a seleção será feita por ordem de comparecimento, a recomendação é que os interessados realizem a inscrição o quanto antes. O processo será encerrado assim que todas as vagas forem preenchidas.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer a inserção dos moradores de São Gonçalo no mercado de trabalho, oferecendo formação em áreas com crescente demanda por profissionais qualificados.
Para efetuar a inscrição, os candidatos deverão apresentar:
Documento de identidade (RG);
CPF;
Comprovante de residência;
Comprovante de escolaridade;
Carta de baixa renda preenchida.
No caso de menores de idade, também será necessário apresentar o RG e o CPF do responsável legal.
Prioridade para moradores do município
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