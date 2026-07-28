São Gonçalo: Prefeitura vai realizar leilão de veículos em agosto - Luiz Carvalho/Ascom

São Gonçalo: Prefeitura vai realizar leilão de veículos em agostoLuiz Carvalho/Ascom

Publicado 28/07/2026 10:17

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo , por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, realizará no dia 11 de agosto, a partir das 10h, um novo leilão virtual de veículos apreendidos no município. O pregão reunirá carros e motocicletas que não foram retirados por seus proprietários dentro do prazo legal de 60 dias, conforme estabelece o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Antes do leilão, os veículos poderão ser vistoriados até o dia 10 de agosto, no pátio localizado na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, no Centro de São Gonçalo. As visitas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.

Durante a visitação, será permitida apenas a inspeção visual dos veículos. Não será autorizado manusear, testar o funcionamento ou retirar peças dos automóveis e motocicletas.

Segundo a Prefeitura, todos os proprietários dos veículos incluídos no leilão foram previamente notificados, mas não realizaram a retirada dos bens dentro do período previsto em lei. Os interessados já podem acessar a relação dos lotes disponíveis, efetuar o cadastro e participar da disputa de forma online.