São Gonçalo: Prefeitura vai realizar leilão de veículos em agostoLuiz Carvalho/Ascom
São Gonçalo promove leilão online de carros e motos apreendidos em agosto
Pregão virtual acontece no dia 11 de agosto; interessados já podem consultar os lotes e agendar a visita aos veículos
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Pregão virtual acontece no dia 11 de agosto; interessados já podem consultar os lotes e agendar a visita aos veículos
Operação contra barricadas apreende arma, drogas e motocicleta em São Gonçalo
Suspeito foi detido durante ação do PATAMO II na comunidade da Guindia, no bairro Santa Luzia
Obras em Santa Izabel estão dando mais qualidade de vida para os gonçalenses
Intevenções irão levar drenagem e pavimentação para 140 vias do bairro
Ampliação e manutenção da BR-101 exigem atenção redobrada dos motoristas
Intervenções da Arteris incluem ampliação da rodovia, recuperação do pavimento e serviços de manutenção em diversos municípios da região
São Gonçalo oferece 85 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes
Ação acontece em parceria com a Firjan/Senai. Capacitações nas áreas de controle de qualidade e tecnologia maker têm inscrições presenciais e aulas com início em agosto
PM apreende fuzil e pistola durante operação no Jóquei, em São Gonçalo
Dois homens foram presos na comunidade dos Predinhos do Jóquei; armamento de uso restrito, munições e rádio transmissor também foram apreendidos
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