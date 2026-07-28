São Gonçalo - Policiais do 7º BPM apreenderam uma pistola, uma motocicleta e material entorpecente durante operação em Santa Luzia - Polícia Militar/Ascom

São Gonçalo - Policiais do 7º BPM apreenderam uma pistola, uma motocicleta e material entorpecente durante operação em Santa Luzia Polícia Militar/Ascom

Publicado 28/07/2026 09:57

São Gonçalo - Uma operação da Polícia Militar para retirada de barricadas na comunidade da Guindia, em Santa Luzia, São Gonçalo, terminou com um suspeito detido e a apreensão de uma pistola, uma motocicleta e material entorpecente na manhã desta segunda-feira (27).

A ação foi realizada por equipes do PATAMO II, do 7º BPM , que atuavam na desobstrução de vias utilizadas por criminosos. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um homem que trafegava em uma motocicleta e apresentou atitude suspeita.

Na revista, os agentes encontraram uma pistola e uma quantidade de drogas, que ainda seria contabilizada no momento da divulgação da ocorrência. A motocicleta utilizada pelo suspeito também foi apreendida para verificação.

Após a prisão, os policiais deram continuidade às buscas na comunidade para localizar outros materiais ilícitos e possíveis envolvidos na atividade criminosa. Segundo a Polícia Militar, a operação faz parte das ações permanentes de combate ao crime organizado e de remoção de barricadas instaladas em vias da região.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada. Até a última atualização, a identidade do detido não havia sido divulgada, e a quantidade exata de entorpecentes apreendida permanecia em fase de contabilização. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, por redes sociais, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno.