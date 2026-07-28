São Gonçalo - Policiais do 7º BPM apreenderam uma pistola, uma motocicleta e material entorpecente durante operação em Santa Luzia Polícia Militar/Ascom
Operação contra barricadas apreende arma, drogas e motocicleta em São Gonçalo
Suspeito foi detido durante ação do PATAMO II na comunidade da Guindia, no bairro Santa Luzia
Operação contra barricadas apreende arma, drogas e motocicleta em São Gonçalo
Suspeito foi detido durante ação do PATAMO II na comunidade da Guindia, no bairro Santa Luzia
Obras em Santa Izabel estão dando mais qualidade de vida para os gonçalenses
Intevenções irão levar drenagem e pavimentação para 140 vias do bairro
Ampliação e manutenção da BR-101 exigem atenção redobrada dos motoristas
Intervenções da Arteris incluem ampliação da rodovia, recuperação do pavimento e serviços de manutenção em diversos municípios da região
São Gonçalo oferece 85 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes
Ação acontece em parceria com a Firjan/Senai. Capacitações nas áreas de controle de qualidade e tecnologia maker têm inscrições presenciais e aulas com início em agosto
PM apreende fuzil e pistola durante operação no Jóquei, em São Gonçalo
Dois homens foram presos na comunidade dos Predinhos do Jóquei; armamento de uso restrito, munições e rádio transmissor também foram apreendidos
Tolerância Zero realiza mais de 750 abordagens a motocicletas nesta semana
Ações aconteceram no bairro da Covanca e na Ponte Seca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.