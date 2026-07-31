Três homens morreram eletrocutados na Rua Maria da Fé, na Cidade de DeusReprodução/Redes sociais
A Polícia Civil investiga a hipótese de que Neize tenha tentado conter um incêndio em uma das tomadas da casa durante a madrugada. Segundo informações iniciais, ao verem a mulher recebendo a descarga elétrica, os três homens tentaram socorrê-la, mas também foram atingidos pela corrente e morreram no local.
O caso aconteceu horas depois do forte vendaval que deixou milhares de cariocas sem energia elétrica e derrubou árvores e postes pela cidade. A 32ª DP (Taquara) realizou perícia no imóvel e recolheu a fiação que pegou fogo para identificar as causas do acidente. Até o momento, não há confirmação de que o caso tenha relação com os fortes ventos registrados na quarta-feira (29).
Procurada, a Light informou que se solidariza com os familiares das vítimas e que segue apurando as circunstâncias do ocorrido.
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