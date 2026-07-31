Três homens morreram eletrocutados na Rua Maria da Fé, na Cidade de DeusReprodução/Redes sociais

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Thalita Queiroz
Rio - A direção do Hospital do Andaraí, na Zona Norte do Rio, informou nesta sexta-feira (31) que é grave o estado de saúde de Neize Maria Carvalho Medeiros. Ela sofreu uma forte descarga elétrica dentro de casa, na Cidade de Deus, Zona Sudoeste, durante a madrugada de quinta-feira (30).
Os dois filhos dela, Wagner Carvalho de Medeiros, de 41 anos, e Marcos Antônio Vieira Filho, de 34, além do marido, Juadson Amorim da Silva, de 57, morreram ainda dentro da residência.

A Polícia Civil investiga a hipótese de que Neize tenha tentado conter um incêndio em uma das tomadas da casa durante a madrugada. Segundo informações iniciais, ao verem a mulher recebendo a descarga elétrica, os três homens tentaram socorrê-la, mas também foram atingidos pela corrente e morreram no local.

O caso aconteceu horas depois do forte vendaval que deixou milhares de cariocas sem energia elétrica e derrubou árvores e postes pela cidade. A 32ª DP (Taquara) realizou perícia no imóvel e recolheu a fiação que pegou fogo para identificar as causas do acidente. Até o momento, não há confirmação de que o caso tenha relação com os fortes ventos registrados na quarta-feira (29).

Procurada, a Light informou que se solidariza com os familiares das vítimas e que segue apurando as circunstâncias do ocorrido.