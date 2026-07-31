Onça-parda é um dos animais que está no Cetas-RJ, em Seropédica - Pedro Henrique Antunes/Ibama RJ

Onça-parda é um dos animais que está no Cetas-RJ, em SeropédicaPedro Henrique Antunes/Ibama RJ

Publicado 31/07/2026 21:13



Rio - O Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Seropédica, na Baixada Fluminense, está sem energia elétrica há cerca de 48 horas. A interrupção no fornecimento aconteceu após o vendaval que atingiu o estado do Rio na última quarta-feira (29) e provocou destruição em diversas regiões.

Segundo a direção da unidade, a principal preocupação é a conservação dos alimentos perecíveis, especialmente da carne destinada às duas onças mantidas no local. Juntas, elas consomem pouco mais de 10 quilos de proteína por dia. Atualmente, o Cetas abriga cerca de mil animais.



O Ibama informou que já entrou em contato com a concessionária responsável para solicitar o restabelecimento do fornecimento de energia.



A reportagem procurou a Light por e-mail para saber a previsão de restabelecimento da energia no Cetas, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

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