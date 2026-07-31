Árvore caída na Rua Pinto de Figueiredo, na Tijuca, um dos bairros mais atingidos pelo vendavalReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Na quinta, a empresa ainda contabilizava cerca de 243 mil clientes sem luz. Segundo a Light, mais de 2 mil funcionários permanecem mobilizados para a reconstrução da infraestrutura danificada. Os trabalhos seguem com substituição de postes, cabos e equipamentos, além da retirada de árvores, telhas e caixas-d'água que caíram sobre a fiação.
A concessionária informou que os ventos derrubaram cerca de 220 árvores no município, muitas delas atingindo diretamente a rede elétrica. Os serviços seguem concentrados principalmente em bairros da Zona Oeste e em municípios da Baixada Fluminense, regiões que sofreram os maiores impactos.
Já na área da concessionária Enel, dos cerca de 26 mil consumidores sem energia registrados no fim da tarde desta sexta-feira, apenas 2,6 mil ainda permanecem ligados às ocorrências provocadas diretamente pelo vendaval, segundo informe da empresa. Os casos mais complexos concentram-se em Paraty e Niterói.
Equipes realizam a substituição de postes, transformadores e quilômetros de cabos, além da desobstrução de vias para garantir acesso aos locais atingidos.
Rastro de transtornos
Além dos apagões, o vendaval provocou uma série de problemas em diferentes regiões do estado. Houve queda de árvores, interrupções no transporte público, falhas em semáforos, congestionamentos e protestos de moradores que ficaram mais de 24 horas sem energia.
Manifestações chegaram a bloquear trechos da Avenida Brasil, em Santa Cruz, e da Estrada do Mapuá, em Jacarepaguá, enquanto moradores cobravam mais agilidade das concessionárias no restabelecimento do serviço.
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