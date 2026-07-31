Árvore caída na Rua Pinto de Figueiredo, na Tijuca, um dos bairros mais atingidos pelo vendaval - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Árvore caída na Rua Pinto de Figueiredo, na Tijuca, um dos bairros mais atingidos pelo vendavalReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 31/07/2026 20:05 | Atualizado 31/07/2026 20:16