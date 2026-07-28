Moradores registraram tiroteio no Morro do Adeus nesta segunda-feira (27)Reprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - Um homem morreu depois de ser baleado, na noite desta segunda-feira (27), no Morro do Adeus, uma das comunidades do Complexo do Alemão, na Zona Norte. Segundo relatos, houve intensos tiroteios durante uma invasão de integrantes do Terceiro Comando Puro. A região é controlada pelo Comando Vermelho.
Segundo a Polícia Militar, Patrick de Oliveira Alves, de 21 anos, contou que os tiros ocorreram na parte alta da Rua Dr. Noguchi. A vítima também disse que um motorista de aplicativo o socorreu após um disparo o acertar.
Primeiro, o ferido deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo do Alemão. Depois, foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.
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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra homens armados circulando pela comunidade enquanto tiros são realizados. Assista:
Na última quinta-feira (23), outro tiroteio assustou moradores do Complexo do Alemão. Policiais militares trocaram tiros com criminosos na comunidade Pedra do Sapo. Durante o confronto, um ônibus foi atingido por um disparo e ruas da região ficaram interditadas.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Patrick. De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos.