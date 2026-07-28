Moradores registraram tiroteio no Morro do Adeus nesta segunda-feira (27) - Reprodução / Redes Sociais

Moradores registraram tiroteio no Morro do Adeus nesta segunda-feira (27)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/07/2026 10:32 | Atualizado 28/07/2026 14:59

Segundo a Polícia Militar, Patrick de Oliveira Alves, de 21 anos, contou que os tiros ocorreram na parte alta da Rua Dr. Noguchi. A vítima também disse que um motorista de aplicativo o socorreu após um disparo o acertar.

Primeiro, o ferido deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo do Alemão. Depois, foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra homens armados circulando pela comunidade enquanto tiros são realizados. Assista:

OS TIROS NOS ACESSOS AO MORRO DO ADEUS.

Vídeos mostram intensa troca de tiros nos acessos ao Morro do Adeus, no Complexo do Alemão.

os disparos teriam começado após uma suposta tentativa de "baque" por criminosos vindos da Maré. Um dos envolvidos teria sido baleado. pic.twitter.com/NObo4JqmcG — Rio em guerra (@Rioemguerraofc) July 28, 2026

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Patrick. De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos.