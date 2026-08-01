Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) foram os responsáveis pela prisãoDivulgação
Homem é preso por agredir a própria sobrinha na Zona Norte
Briga teve como motivação uma disputa por herança
Dedo numa ferida aberta
O Itamaraty exige desculpas pelas bravatas de Milei, mas tenta minimizar as declarações de Lula sobre o Paraguai — que podem custar caro aos brasileiros
Entre o frio que insiste e o calor que exagera: o Rio sob o El Niño
No calendário é inverno, mas o corpo discorda: fenômeno vindo do Pacífico dá as cartas no clima carioca e pode se intensificar até o verão
Justiça determina que Light restabeleça energia com urgência
Áreas da Zona Oeste e Baixada Fluminense ainda seguem sem luz após vendaval
Justiça decreta prisão de suspeito de atirar em mulher na Zona Oeste
Suellen da Silva foi atingida na cabeça e abandonada no Hospital Municipal Rocha Faria
Mais de 70 cones que bloqueavam vagas são apreendidos na Zona Sul
Além de ilegal, conduta costuma ser acompanhada da cobrança indevida de motoristas que estacionam seus veículos na região
Torcedores do Vasco e Fluminense se envolvem em briga generalizada
Policiamento precisou ser reforçado em São Gonçalo
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