Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) foram os responsáveis pela prisão - Divulgação

Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) foram os responsáveis pela prisãoDivulgação

Publicado 01/08/2026 08:55

Rio – Um homem foi preso em flagrante por agredir a própria sobrinha no bairro de Anchieta, Zona Norte do Rio. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (31).

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De acordo com a Polícia Civil, a vítima se dirigiu à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) para relatar que havia sido agredida pelo tio durante um desentendimento familiar motivado pela disputa por uma herança deixada pela avó dela.

A partir destas informações, os agentes realizaram as buscas pela região e conseguiram localizar o homem, que não teve a identidade divulgada. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal.