Equipes da Light trabalham para retomar o fornecimento de luz - Érica Martin

Equipes da Light trabalham para retomar o fornecimento de luzÉrica Martin

Publicado 01/08/2026 10:05

Rio – Aproximadamente 14 mil clientes seguem sem fornecimento de energia elétrica em decorrência da ventania que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira (29) . A maioria deles, de acordo com a Light, está concentrada na Zona Oeste da capital e em trechos da Baixada Fluminense.

Ainda segundo a concessionária, equipes estão nas ruas neste sábado (1º) para normalizar o serviço. A prioridade de momento são os reparos de maior complexidade, como a substituição de postes, cabos e outros equipamentos. Até o momento, cerca de 1,09 milhão de clientes tiveram o fornecimento restabelecido.

Já a Enel informou que do total de clientes prejudicados pelo vendaval, 1.300 permanecem sem o serviço na manhã deste sábado. Todos são moradores de Paraty, na região da Costa Verde.

Por nota, a concessionária, que afirma já ter retomado a luz para 99,7% de seus consumidores, explicou que os casos de Paraty são os mais complexos, pois “exigem a reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica danificados pela queda de árvores de grande porte durante o evento climático”, o que inclui a substituição de postes, transformadores e recondução de quilômetros de cabos.

Tragédia e transtornos