Corpo sendo retirado do mar pelos mergulhadores do Corpo de BombeirosDivulgação/Reprodução Rede Social
O desaparecimento ocorreu na tarde de quarta-feira (29), durante o vendaval que atingiu a Costa Verde e provocou diversos transtornos em Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. A embarcação em que ele estava virou com a força do vento e naufragou. A vítima não conseguiu sair. Os ventos chegaram a 104 km/h, causando destelhamento de casas, queda de árvores sobre veículos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e bloqueios em importantes vias da região.
Trechos da BR-101, entre Angra dos Reis e Mangaratiba, ficaram interditados devido à queda de árvores. Na RJ-155, na altura da Serra d'Água, que liga Angra à Barra Mansa, o trânsito também foi interrompido pelo mesmo motivo.
Desde as primeiras horas desta quinta-feira, equipes da Defesa Civil, da CCR RioSP e da Enel ( energia) atuam nas áreas afetadas para atender a população, remover obstáculos e vistoriar os locais atingidos pelo vendaval.
Em Angra dos Reis, a Aldeia Indígena Sapukai também sofreu danos, com diversas árvores derrubadas. Na Ilha Grande, turistas que estavam na Praia de Lopes Mendes foram retirados da faixa de areia por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros durante a passagem da tempestade.
Outra ocorrência mobiliza atenção na região. Segundo informações extraoficiais, um homem que mergulhava a partir de uma embarcação na Praia dos Meros, na Ilha Grande, teria desaparecido durante o temporal.
Moradores afirmam que ele não é visto desde a tarde de quarta-feira, porém o caso ainda não foi confirmado oficialmente pelos familiares nem pelas autoridades competentes.
Em decorrência da intensidade dos ventos, houve queda de árvores em diferentes pontos da cidade, incluindo trechos da BR-101, nas alturas da Água Santa e Piraquara, além da Avenida Júlio Maria, da Avenida Oswaldo Martins Neves, no bairro São Bento, da Estrada do Contorno, na altura da Praia do Leste, do Camorim e da Rua Rio Bonito, na Japuíba. Na Avenida Oswaldo Martins Neves, uma árvore caiu sobre um veículo.
O trânsito permanece interrompido na localidade da Vila Velha, devido à queda de uma árvore na Estrada do Contorno, na altura da Praia do Leste.
O Serviço de Pronto Atendimento da Vila do Abraão, na Ilha Grande, registrou cinco atendimentos relacionados ao vendaval: duas vítimas do naufrágio de um taxiboat, na Baía da Ilha Grande, e três moradores da Vila. Todos já foram liberados. Não houve registro de vítimas fatais.
As equipes da Defesa Civil, do Serviço Público e demais secretarias da Prefeitura seguem mobilizadas em diversos pontos da cidade, realizando o levantamento dos danos, atendendo às ocorrências e fazendo a limpeza das ruas, com o objetivo de garantir a segurança da população.
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