Corpo sendo retirado do mar pelos mergulhadores do Corpo de BombeirosDivulgação/Reprodução Rede Social

J
Jaciara Santos
Costa Verde- O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta quinta-feira (30), o corpo do pescador que estava desaparecido na praia de Tarituba, em Paraty. Ele foi identificado como Celson Costa Júnior de 60 anos. A equipe de 22 mergulhadores especializada, enviada do Rio de Janeiro, chegou ao local por volta das 9h e encontrou a vítima menos de duas horas depois, às 10h30. O corpo foi retirado da água, cerca de 400 metros da praia, pela equipe.
Mergulhador sendo resgatado da Praia dos Meros, Ilha Grande - Divulgação/Reprodução Rede Social
Mergulhador sendo resgatado da Praia dos Meros, Ilha GrandeDivulgação/Reprodução Rede Social


O desaparecimento ocorreu na tarde de quarta-feira (29), durante o vendaval que atingiu a Costa Verde e provocou diversos transtornos em Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. A embarcação em que ele estava virou com a força do vento e naufragou. A vítima não conseguiu sair. Os ventos chegaram a 104 km/h, causando destelhamento de casas, queda de árvores sobre veículos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e bloqueios em importantes vias da região.
Celson Costa Júnior morto em Tarituba era advogado e velejador, seu hobby era pescar - Divulgação/Reprodução Rede Social
Celson Costa Júnior morto em Tarituba era advogado e velejador, seu hobby era pescarDivulgação/Reprodução Rede Social


Trechos da BR-101, entre Angra dos Reis e Mangaratiba, ficaram interditados devido à queda de árvores. Na RJ-155, na altura da Serra d'Água, que liga Angra à Barra Mansa, o trânsito também foi interrompido pelo mesmo motivo.

Desde as primeiras horas desta quinta-feira, equipes da Defesa Civil, da CCR RioSP e da Enel ( energia) atuam nas áreas afetadas para atender a população, remover obstáculos e vistoriar os locais atingidos pelo vendaval. 

Em Angra dos Reis, a Aldeia Indígena Sapukai também sofreu danos, com diversas árvores derrubadas. Na Ilha Grande, turistas que estavam na Praia de Lopes Mendes foram retirados da faixa de areia por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros durante a passagem da tempestade.

Outra ocorrência mobiliza atenção na região. Segundo informações extraoficiais, um homem que mergulhava a partir de uma embarcação na Praia dos Meros, na Ilha Grande, teria desaparecido durante o temporal. 

Moradores afirmam que ele não é visto desde a tarde de quarta-feira, porém o caso ainda não foi confirmado oficialmente pelos familiares nem pelas autoridades competentes.
Ele foi localizado, hoje por moradores e resgatado em um costão. Ele gravou um vídeo, onde aparece bem fisicamente, relatando "que o pior foi o frio que passou durante a noite, até amanhecer o dia para ser resgatado".
Balanço da Defesa Civil de Angra
Carro foi atingido por uma árvore arrancada pela raíz durante a ventania no centro de Angra - Divulgação/ Reprodução Rede Social
Carro foi atingido por uma árvore arrancada pela raíz durante a ventania no centro de AngraDivulgação/ Reprodução Rede Social
 
A Prefeitura de Angra dos Reis permanece em alerta após o registro de rajadas de vento de até 104 km/h na tarde desta quarta-feira, 29 de julho, conforme monitoramento da Defesa Civil.

Em decorrência da intensidade dos ventos, houve queda de árvores em diferentes pontos da cidade, incluindo trechos da BR-101, nas alturas da Água Santa e Piraquara, além da Avenida Júlio Maria, da Avenida Oswaldo Martins Neves, no bairro São Bento, da Estrada do Contorno, na altura da Praia do Leste, do Camorim e da Rua Rio Bonito, na Japuíba. Na Avenida Oswaldo Martins Neves, uma árvore caiu sobre um veículo.

O trânsito permanece interrompido na localidade da Vila Velha, devido à queda de uma árvore na Estrada do Contorno, na altura da Praia do Leste.

O Serviço de Pronto Atendimento da Vila do Abraão, na Ilha Grande, registrou cinco atendimentos relacionados ao vendaval: duas vítimas do naufrágio de um taxiboat, na Baía da Ilha Grande, e três moradores da Vila. Todos já foram liberados. Não houve registro de vítimas fatais.

As equipes da Defesa Civil, do Serviço Público e demais secretarias da Prefeitura seguem mobilizadas em diversos pontos da cidade, realizando o levantamento dos danos, atendendo às ocorrências e fazendo a limpeza das ruas, com o objetivo de garantir a segurança da população.
 
 
 
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Corpo sendo retirado do mar pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros
Mergulhador sendo resgatado da Praia dos Meros, Ilha Grande
Carro foi atingido por uma árvore arrancada pela raíz durante a ventania no centro de Angra
Celson morto em Tarituba era advogado e velejador, seu hobby era pescar
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