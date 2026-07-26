Equipe campeã, Real Mambucaba - Divulgação/Real Mambucaba

Equipe campeã, Real MambucabaDivulgação/Real Mambucaba

Publicado 26/07/2026 17:51

Angra dos Reis - O time Sub-16 do Real Mambucaba, de Angra dos Reis, conquistou o título da 2ª Copa Casimiro de Futebol de Base, nesse sábado (25). Na decisão, a equipe angrense empatou em 0 a 0 com o Barra Mansa no tempo normal e garantiu a taça após vencer por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis.

Realizada entre os dias 22 e 25 de julho, em Casimiro de Abreu, a competição reuniu mais de 60 equipes de diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro e centenas de jovens atletas. O torneio contou com representantes de vários municípios do Rio de Janeiro, entre eles, Angra dos Reis, que reúne um elenco de grandes destaques em diversas modalidades como também das artes marciais .

O Real Mambucaba Sub-16 terminou a primeira fase na terceira colocação, com sete pontos, após conquistar duas vitórias por 1 a 0 e um empate em 0 a 0. A equipe ficou empatada na pontuação com outros dois times, mas avançou de acordo com os critérios de desempate. Durante a competição, os gols do time angrense foram marcados por Cayman.

Além do Sub-16, o Real Mambucaba também participou da Copa Casimiro com a equipe Sub-13. O time não conseguiu avançar para a fase final, mas teve como destaque a atleta Bia, escolhida como craque da partida em um dos jogos disputados no torneio.

A competição também representou uma oportunidade para os jovens atletas mostrarem seu talento a observadores técnicos e “olheiros” de grandes clubes do futebol brasileiro. Representantes de equipes como Fluminense, Vitória, Cruzeiro, Atlético-MG, Botafogo, Flamengo e Red Bull Bragantino acompanharam os jogos em busca de novos talentos para suas categorias de formação.